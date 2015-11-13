更新版-五角大楼称美B52轰炸机本周在中国南海岛礁附近飞行 中国外交部回应

（新增中国外交部评论） 路透华盛顿11月12日 - 五角大楼周四称，两架美国B-52战略轰炸机本周在中国南海人造岛礁附近飞行，过程中中国的地面控制人员与其联系，但美轰炸机继续巡逻任务，未受阻碍。 美国总统奥巴马将于下周访问该地区参加亚太峰会，奥巴马届时料重申华府对该地区航行和飞越自由的承诺。 五角大楼发言人比尔·俄本（Bill Urban）称，上述巡逻行动发生在11月8-9日的夜间，美轰炸机在斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛）的“区域内”飞行，但没有飞进中国人造岛礁附近12海里范围内。 俄本称，“B-52轰炸机当时在南中国海执行常规任务，”从关岛起飞并返回至关岛。 俄本称，中国的地面控制人员联系了美轰炸机，但美轰炸机继续执行任务。 “我们一直在那个地方的国际空域执行B-52轰炸机飞行任务，”五角大楼发言人库克（Peter Cook）周四早些时候在新闻发布会上表示。

在被问及这一问题时，中国外交部发言人洪磊表示，“中方尊重各国依据国际法在南海享有的航行和飞越自由，但坚决反对任何国家以航行和飞越自由为名，做违反国际法、损害中国主权和安全利益的事。” 美国海军“拉森号”驱逐舰上月到中国在南海建设人工岛礁周边12海里范围内巡逻，是迄今为止美国对中国南海主权主张发起的最重大挑战。中国表示强烈不满和坚决反对。 白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）称，他不知道南海问题是否将纳入奥巴马将参加的三个亚洲峰会的议程，但称参加峰会的世界领导人将“想到和说到”南海问题。 奥巴马首站将前往马尼拉参加亚太经合组织（APEC）峰会，之后前往吉隆坡参加东盟峰会和东亚峰会。中国国家主席习近平亦将出席APEC峰会。 “我们对保护南中国海的航行自由和贸易自由流动非常关切，”厄内斯特向记者表示。“并且我们将继续鼓励各方通过外交途径解决分歧，而非试图运用相对规模和力量恫吓邻国。”（完）