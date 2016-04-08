（修正）越南要求中国撤走南海一处钻井平台

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
（修正以补齐第三段遗漏的数字。）
路透河内4月7日-越南周四要求中国撤走一处具争议的钻井平台，并取消该钻井平台在管辖权不明水域开始钻井作业的计划。
中国造价10亿美元的“海洋石油981”钻井平台是中越2014年外交对峙的焦点，已移至南海北部湾区域。越南称，两国仍在就北部湾划界问题进行磋商。
越方将该钻井平台称为“Hai Duong 981”。
“越方坚决反对并要求中方取消钻井作业计划，立即将Duong 981钻井平台移出这一地区。”越南外交部发言人黎海平在政府新闻网站的声明中称。
黎海平称，中方应当“停止导致局势复杂化的进一步单边行动，为和平与稳定作出切实贡献”。
这是越南今年来第二次对该钻井平台提出抗议。
黎海平还指责中国近日启用南海一人工岛礁灯塔的决定，称此举侵犯越南主权，是“非法的、且毫无价值”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
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