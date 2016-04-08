（修正）越南要求中国撤走南海一处钻井平台

（修正以补齐第三段遗漏的数字。）

路透河内4月7日-越南周四要求中国撤走一处具争议的钻井平台，并取消该钻井平台在管辖权不明水域开始钻井作业的计划。

中国造价10亿美元的“海洋石油981”钻井平台是中越2014年外交对峙的焦点，已移至南海北部湾区域。越南称，两国仍在就北部湾划界问题进行磋商。

越方将该钻井平台称为“Hai Duong 981”。

“越方坚决反对并要求中方取消钻井作业计划，立即将Duong 981钻井平台移出这一地区。”越南外交部发言人黎海平在政府新闻网站的声明中称。

黎海平称，中方应当“停止导致局势复杂化的进一步单边行动，为和平与稳定作出切实贡献”。

这是越南今年来第二次对该钻井平台提出抗议。

黎海平还指责中国近日启用南海一人工岛礁灯塔的决定，称此举侵犯越南主权，是“非法的、且毫无价值”。（完）