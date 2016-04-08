越南要求中国撤走南海一处钻井平台

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
(本文由路透中文网编译提供)
路透河内4月7日 - 越南周四要求中国撤走一处具争议的钻井平台，并取消该钻井平台在管辖权不明水域开始钻井作业的计划。
中国造价10亿美元的“海洋石油981”钻井平台是中越2014年外交对峙的焦点，已移至南海北部湾区域。越南称，两国仍在就北部湾划界问题进行磋商。
越方将该钻井平台称为“Hai Duong 981”。
“越方坚决反对并要求中方取消钻井作业计划，立即将Duong 981钻井平台移出这一地区。”越南外交部发言人黎海平在政府新闻网站的声明中称。
黎海平称，中方应当“停止导致局势复杂化的进一步单边行动，为和平与稳定作出切实贡献”。
这是越南今年来第二次对该钻井平台提出抗议。
黎海平还指责中国近日启用南海一人工岛礁灯塔的决定，称此举侵犯越南主权，是“非法的、且毫无价值”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)