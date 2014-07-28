特写：中越南海争端让越南渔民“很受伤”

路透越南李山岛7月28日（记者 Nguyen Phuong Linh） - 越南渔民Dang Van Hoanh坐在一个破旧渡船的甲板上，护理着一条打着污秽绷带、绑着夹板的断腿。

他凝望着大海，述说着自己的船如何在5月的一个晚上被一艘不明船只在南海海域撞沉的事情。当时船上有六人，其中一名船员死亡，另有一人依然下落不明。

“我本来打算在那次出海打鱼后结婚的，但我们失去了一切，”27岁的Hoanh说。“我现在破产了，还负债累累。”Hoanh坐的渡轮正在驶往李山岛（Ly Son island），那里是他还有其他许多渔民居住的地方。

Hoanh认为，他是因中越因中方近期在西沙部署钻井平台起争端而遭此厄运的。

中国相关钻井平台已于7月中旬完成作业并转场，但在该平台为期10周的作业期间，两国的海警船和渔船每天都在钻井平台附近摆出斗争的架势。在这些冲突中，越南船只似乎不是更大的中国船只的对手。

路透记者在5月和7月曾登上过两艘在中国钻井平台附近巡逻的越南海警船。当时看到的情景是，速度更快、装备更好的中国船只在追赶越南海警船。

由于当时一片漆黑，Hoanh没有证据，但他认为是一艘更大的中国船只撞了他的木船。此事发生在5月25日，李山岛当局当时也称他们怀疑是中国船只所为。

中国方面没有对这起事件发表评论，但一直指责越方船只在中国钻井平台附近挑衅，并表示越方船只应为任何冲撞事件负责。

Hoanh没有像一些越南渔民那样，参与到双方在中国钻井平台周边的“猫捉老鼠”游戏。他说他本不想参与到此事中，已考虑去其他地方捕鱼。

“自中国钻井平台部署在那儿后，我们进一步北移，以避开他们，但他们仍然冲撞我们的船只，并把我们的船撞沉了。”他还称，越南渔民在任何地方都不安全。

李山岛距越南海岸线大约15海里，多个世纪以来一直是渔民前往南海捕鱼的基地，该岛目前生活着大约3,000名渔民。

中越在争议水域的局势紧张，已经让越南渔民损失惨重，中国在5月2日部署相关钻井平台后，这种情况更加严重。

李山岛政府的Pham Thi Huong称，在中国981钻井平台在西沙作业期间与中国船只的冲撞中，李山岛426艘船只中有14艘受损情况严重。她称，损失达28万美元。

33岁的Bui Van Minh称，今年他被中国船只骚扰过大约20次，上月还被一艘钻井平台附近的中国海警船发射水炮攻击过。

“我们很愤怒，但我们什么也做不了，”Minh说。

越南政府已经通过了16万亿越南盾（7.5亿美元）的援助方案，其中的11.5万亿越南盾将用于购买32艘海警船和海监船，该援助方案将于下月生效。

打算购买新船的渔民可以申请低息贷款，政府将按照上述方案为所有船只及船员提供保险。越南预计有80万渔民和12.8万艘渔船，这些资金可能远远不够。

“这项政策并非魔法棒……我们没法与（中国）对其渔民的投资相比，”越南渔业协会副主席Le Ngoc Phuoc说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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