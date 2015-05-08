卫星图像显示越南在南海岛礁填海造地（更新版）

（增加中国外交部发言人评论。）

路透华盛顿5月7日（记者 David Brunnstrom） - 美国智库战略与国际研究中心（CSIS）周四称，新发布的卫星图像显示，越南在南中国海两处区域进行明显的填海造地活动，不过越南的建设规模和进展速度远逊于中国。

CSIS向路透分享的这些图像显示，越南控制的斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛）的Sand Cay和West London Reef的土地面积扩大，建筑物也增加了。

CSIS亚洲海事透明度项目负责人Mira Rapp-Hooper称，越南的工事活动包括军事设施，似乎在中国去年开始一连串填海造地项目之前就已经开始了。

这些图像是在2010年及今年4月30日期间拍摄的，由卫星影像公司DigitalGlobe提供。

“在一处区域，（越南）建造了大片新地区，这里以前在水下。在另一处以前填海造地的区域，该国增加了现有岛屿的面积，”Rapp-Hooper说。

越南政府未对路透寻求置评的请求立刻做出回应，但越南政府一贯表示，拥有充足的法律和历史依据来支持其在南沙群岛的领土声索。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上称，长期以来，菲律宾、越南等个别国家在其非法侵占的中国南沙岛礁上大兴土木，非法进行大规模填海造地，修建机场等固定设施。

“我们对有关非法活动表示严重关切和坚决反对，要求有关国家立即停止一切侵犯中国主权和权益的行为，”她说道。

Rapp-Hooper称，越南在Sand Cay新增的军事设施似乎包括防御阵地和炮台，在West London Reef的新增建筑物可能也有军事应用。

面对各种对中国在南海岛礁建设活动的批评之声，中国在上月末作出回应。中国外交部发言人洪磊在当时的例行记者会上称，长期以来，菲律宾、越南等个别东盟国家在其非法侵占的中国南沙岛礁上大兴土木，非法进行大规模填海造地，修建机场等固定设施，甚至部署导弹等进攻性武器。

“严格来说，中国是正确的，”Rapp-Hooper说。“但我们可以确定地说，中国相关活动的范围和规模史无前例，是越南的许多倍。”

美国国务院及五角大楼没有立即对新卫星图片内容置评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。