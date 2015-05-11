卫星图像显示越南在南海岛礁填海造地（更新版2）

（新增中国外交部和美国国务院的评论）

路透华盛顿/北京5月8日（记者 David Brunnstrom/Ben Blanchard） - 美国智库战略与国际研究中心（CSIS）周四称，新发布的卫星图像显示，越南在南中国海两处区域进行明显的填海造地活动，不过越南的建设规模和进展速度远逊于中国。

CSIS向路透分享的这些图像显示，越南控制的斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛）的Sand Cay和West London Reef的土地面积扩大，建筑物也增加了。

CSIS亚洲海事透明度项目负责人Mira Rapp-Hooper称，越南的工事活动包括军事设施，似乎在中国去年开始一连串填海造地项目之前就已经开始了。

这些图像是在2010年及今年4月30日期间拍摄的，由卫星影像公司DigitalGlobe提供。

“在一处区域，（越南）建造了大片新地区，这里以前在水下。在另一处以前填海造地的区域，该国增加了现有岛屿的面积，”Rapp-Hooper说。

越南政府未对路透寻求置评的请求立刻做出回应，但越南政府一贯表示，拥有充足的法律和历史依据来支持其在南沙群岛的领土声索。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上称，长期以来，菲律宾、越南等个别国家在其非法侵占的中国南沙岛礁上大兴土木，非法进行大规模填海造地，修建机场等固定设施。

“我们对有关非法活动表示严重关切和坚决反对，要求有关国家立即停止一切侵犯中国主权和权益的行为，”她说道。

华春莹还表示，中方在部分驻守岛礁建设的目的之一是为了更好地履行中方在海上搜寻与救助、航行安全、海洋科研等方面承担的国际责任和义务。

她指出，1987年2月，在法国巴黎召开的联合国教科文组织第14届政府间海洋委员会年会通过了《全球海平面联测计划》，决定在全球建立200个海洋观测站，并委托中方建立其中的5个，其中就包括南沙群岛。

华春莹称，“至于规模大小，不言而喻，中国作为大国，承担着相应的国际责任和义务；中方建设活动的规模与大国的责任和义务相称，并基于实际需要。”

CSIS的Rapp-Hooper称，越南在Sand Cay新增的军事设施似乎包括防御阵地和炮台，在West London Reef的新增建筑物可能也有军事应用。

“严格来说，中国是正确的，”Rapp-Hooper说。“但我们可以确定地说，中国相关活动的范围和规模史无前例，是越南的许多倍。”

美国国务院表示，美方“始终呼吁包括越南在内的南海问题各方避免采取可能导致紧张局势升级的单方面行动，其中就包括在争议海域进行大规模的填海造地。”

美国国务院一名发言人称，中国最近在南海填海造地的速度和规模远超过其他相关国家。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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