越南指责中国两架民航客机降落南海永暑礁机场侵犯其主权

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透河内1月7日 - 越南周四指责中国两架民航客机降落南海永暑礁机场侵犯其主权。
越南称，中国两架大型民航客机周三降落在中国在该岛礁上“非法建设”的一个机场。
“这严重侵犯了越南的主权，威胁和平与地区稳定，威胁东海（中国称南海）的安全和航行与飞越自由，”越南外交部发言人黎海平（Le Hai Binh）称。
“越南坚决要求中国立刻停止类似行动，并停止进一步的侵犯主权行为，”黎海平在一份网络声明中表示。
黎海平称，越南将通过和平手段扞卫其在该地区的主权与管辖权。
中国上周六征用民航飞机在南海永暑礁机场进行校验试飞，这是中国首次在南海人工岛礁机场进行试飞活动。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。