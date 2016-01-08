越南指责中国两架民航客机降落南海永暑礁机场侵犯其主权

路透河内1月7日 - 越南周四指责中国两架民航客机降落南海永暑礁机场侵犯其主权。

越南称，中国两架大型民航客机周三降落在中国在该岛礁上“非法建设”的一个机场。

“这严重侵犯了越南的主权，威胁和平与地区稳定，威胁东海（中国称南海）的安全和航行与飞越自由，”越南外交部发言人黎海平（Le Hai Binh）称。

“越南坚决要求中国立刻停止类似行动，并停止进一步的侵犯主权行为，”黎海平在一份网络声明中表示。

黎海平称，越南将通过和平手段扞卫其在该地区的主权与管辖权。

中国上周六征用民航飞机在南海永暑礁机场进行校验试飞，这是中国首次在南海人工岛礁机场进行试飞活动。（完）