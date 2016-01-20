越南要求中国停止在有争议的南海水域实施钻探作业

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透河内1月19日 - 越南周二要求中国停止在有争议的南海水域进行钻探作业，称中国“海洋石油981”钻井平台进入南海争议水域。
越南密切关注中国“海洋石油981”钻井平台的动向。
越南外交部发言人黎海平（Le Hai Binh）在声明中称，中国“981”钻井平台周六进入两国大陆架重叠的区域。
“越南要求中国不要（在该区域）实施钻探作业，从该区域撤出‘981’钻井平台。”黎海平表示。
“越南保留对该区域所有合法权益，这符合国际法。”
路透寻求置评的请求未获中国有关方面立即回应。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。