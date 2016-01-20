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亚洲 | 2016年 1月 20日 星期三 14:18 BJT

越南要求中国停止在有争议的南海水域实施钻探作业

(本文由路透中文网编译提供)

路透河内1月19日 - 越南周二要求中国停止在有争议的南海水域进行钻探作业，称中国“海洋石油981”钻井平台进入南海争议水域。

越南密切关注中国“海洋石油981”钻井平台的动向。

越南外交部发言人黎海平（Le Hai Binh）在声明中称，中国“981”钻井平台周六进入两国大陆架重叠的区域。

“越南要求中国不要（在该区域）实施钻探作业，从该区域撤出‘981’钻井平台。”黎海平表示。

“越南保留对该区域所有合法权益，这符合国际法。”

路透寻求置评的请求未获中国有关方面立即回应。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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