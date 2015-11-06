越南同意日本军舰访问金兰湾军事基地 并同意举行两国首次联合海军演习

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透东京11月6日 - 日本共同社报导称，越南周五同意邀请日本军舰访问越南金兰湾军事基地，并同意举行两国首次联合海军演习。
共同社称，日本防卫大臣中谷元与越南国防部长冯光青在河内会面时达成一致意见。
日本军舰访问金兰湾军事基地可能进一步激怒中国。金兰湾接近斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛）。美国海军“拉森号”驱逐舰上周到中国南海人工岛礁周边12海里范围内巡逻，中国表示强烈不满和坚决反对。
尽管日本没有通过类似美国军舰在南海的行动来激怒中国，但仍在与越南和菲律宾等东南亚国家发展安全关系。
越南曾允许美国和俄罗斯等其他国家的舰船在金兰湾停靠，但外国舰船访问金兰湾军事基地实属罕见。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。