越南同意日本军舰访问金兰湾军事基地 并同意举行两国首次联合海军演习

《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京11月6日 - 日本共同社报道称，越南周五同意邀请日本军舰访问越南金兰湾军事基地，并同意举行两国首次联合海军演习。
共同社称，日本防卫大臣中谷元与越南国防部长冯光青在河内会面时达成一致意见。
日本军舰访问金兰湾军事基地可能进一步激怒中国。金兰湾接近斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛）。美国海军“拉森号”驱逐舰上周到中国南海人工岛礁周边12海里范围内巡逻，中国表示强烈不满和坚决反对。
尽管日本没有通过类似美国军舰在南海的行动来激怒中国，但仍在与越南和菲律宾等东南亚国家发展安全关系。
越南曾允许美国和俄罗斯等其他国家的舰船在金兰湾停靠，但外国舰船访问金兰湾军事基地实属罕见。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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