东南亚廉价航空大举购买飞机 乐观过头恐尝运能过剩之苦

路透新加坡2月9日 -凭借空运急剧成长之势，东南亚廉价航空业者正振翅高飞，但随着数以百计的新飞机投入运营，其消化创纪录的飞机订单能力也愈发遭到质疑。

东南亚航空业者持续大举下单，将飞机制造商所能供应的飞机悉数纳入囊中，因其押注廉价机票及可支配收入升高将促使本地区的6亿人口持续选择飞机作为出行工具。

低利率及西方出口信贷所推动的飞机购买热潮未见多少降温迹象，越南的Viet Jet Air及泰国的Nok Air(NOK.BK)预料将在本周新加坡航空展上下单。

但在多年呈现爆炸性成长之后，随着飞机交付速度加快、业者互相跨入彼此的市场、加之疲弱汇率恐将危及经济成长，东南亚廉价航空业者现面临运能过剩的疑虑。

“这里是全球唯一可以见到航空业者飞机订单超过现有机队规模的地区，而且未来订单还将增加，”产业谘询机构CAPA首席分析师Brendan Sobie表示。

他还表示，到年底时东南亚航空业者的机队规模预计达1,800架，而其订单料将突破2,000架大关。空中客车(Airbus,空中巴士)称，亚太飞机订单占全球36%的份额，而且这个数字还在增加。

马来西亚、菲律宾及新加坡等国的可用载客量在去年就已经成长得比乘客需求还要快，航空公司的单位收益，即每位乘客每公里的平均收益因而承压。

这股压力在2014年可能益发沉重，因东南亚地区今年约有230架客机交付，这样的交机速率几乎相当于每个工作日交付一架新机。

波音(BA.N)的737短程客机也即将加入本地区战局，预计可及时抵达新加坡胜安航空，在2月11-16日航空展亮相。

胜安航空首度采用波音客机，折射出亚洲飞机订单热潮掀起了飞机制造商间的价格战。此前胜安航空舍弃了空客而投向波音怀抱。

**先订货，后付款**

许多航空公司急于马上下单订购的一个重要原因就是，引擎技术的改善令飞行可以明显节省燃油用量。

鉴于各国央行印钞给市场提供了充足的流动性，令航空公司更易取得融资，从而通过支付小额定金来敲下热门机型的订单。

但银行警告称，公司出于对市场高需求的预期而争先恐后购买经济型飞机，这种一窝蜂的行为可能该整个航空行业带来麻烦。

“在经营一家航空公司时，既要考虑经济因素也要兼顾行业影响力与地位，你想要一套新装备，因此就订购了一家飞机。并且，如果你的同业对手订购了飞机，你也要跟进。”德国银行DVB的航空和陆路运输融资部主管Bertrand Grabowski说道。

“我不能把这种情况称作非理性繁荣，但显而易见的是，亚洲的每家航空业者都在订购超出他们需求的飞机。”Grabowski在接受路透采访时表示。

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**新交易**

不过，马来西亚的亚洲航空公司(Air Asia)首席执行官托尼·费尔南德斯(Tony Fernandes)驳斥了上述观点，他不认为亚洲出现飞机订单泡沫。他执掌的亚航已经遭遇了获利下滑，因印尼狮航在马来西亚的子公司马印航空(MalindoAirways)在马来西亚航空市场发起价格战，并且亚航还面对来自马来西亚航空的竞争。

亚航将在马来西亚和泰国市场的竞争斥之为“非理性”。

狮航总裁Kirana则认为行业整合是不可避免的，因为在低成本航空市场上拥挤了太多的公司。

然而，这些担忧不太可能在本周的航空展上引发太多公众关注，届时估计将有100-200架飞机的订单被签署，价值在100-200亿美元。当然了，同去年11月迪拜航空展时创纪录的2,000亿美元订单总额相比，这是小巫见大巫了。

飞机制造商则一贯保持乐观。波音预计将在本周重申对于亚洲长期需求的信心。

“没有人会贸然针对未来需求下订单，除非他们确信今天下的单能够以合理收益和载客量被市场需求所消化，”波音商用飞机部的副总裁Dinesh Keskar说道，“我不认为这场盛宴会在近期结束，但增长率将会放缓。”（完）

(编译 张明钧/李婷仪/高琦； 审校 许娜/石冠兰)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。