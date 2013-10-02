到2035年东南亚石油净进口将增长逾一倍--IEA

* 东南亚能源需求将增长逾80%

* 该地区石油净进口将支出近2,400亿美元

* 电力需求将推动煤炭消费增长两倍

* 天然气需求将猛增80%至2,500亿立方米

路透新加坡10月2日 - 国际能源署(IEA)周三表示，为满足强劲的能源需求增长，东南亚的石油净进口到2035年将增长超过一倍，以当前价格计算将花费2,400亿美元。

IEA称，东南亚的石油净进口将从目前的每日190万桶增长至500万桶以上，仅落后于欧盟、印度和中国。

该机构并称，东南亚国家联盟(ASEAN)的10个成员国加上中国和印度，将使得亚洲成为全球的能源需求增长中心。目前东南亚6亿居民的人均能源消费量仍极低，仅为全球平均水准的一半。

“东南亚对石油进口的依赖度将急剧上升，这将造成高昂成本，并且使其更容易遭受潜在供应波动的冲击，”IEA在题为“东南亚能源展望”的特别报告中称。

IEA称，印尼和泰国将引领东南亚地区的能源需求增长，到2035年。他们各自的净原油进口额将增加两倍，至近700亿美元。

IEA补充表示，能源补贴将继续成为扭曲能源市场的关键因素。2012年东南亚地区能源补贴达510亿美元。

IEA指出，到2035年，东南亚总体能源需求料将上升逾80%。

2011-2035年间，原油消费将从目前的440万桶/日增至680万桶/日，煤炭需求将增加两倍。

电力行业将需要吸引约1万亿(兆)美元的投资，成为能源相关基础设施支出的主要推动力。

IEA称，煤将是该地区能源结构中的最大赢家。到2035年，煤电将占东南亚电力供应的近一半，而目前不到三分之一。这将令该地区能源相关二氧化碳排放量到2035年增加一倍至23亿吨。

该机构表示，如果燃煤电厂的效率能达到目前日本的水平，东南亚煤炭需求可以减少五分之一。

IEA称，到2035年，该地区天然气需求将增加80%至2,500亿立方米。

印尼、马来西亚、缅甸和文莱等该地区主要天然气出产国到2035年天然气净出口将降至140亿立方米，低于当前的620亿立方米。

IEA预计，印尼仍将是热能煤主要出口国。(完)

(编译 王兴亚/杜明霞/李爽 审校 张涛)

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