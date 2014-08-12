中国海上力量日盛 东盟国家提升本土国防产业目标益发紧迫

路透吉隆坡8月12日（记者 Yantoultra Ngui） - 面对同中国紧张的关系，东盟国家正在加强本国国防产业，将日渐增长的军费预算用于发展本土国防科技，并减少对美欧大型军工企业的依赖。

印尼、泰国和马来西亚等国不会停止与空客(AIR.PA)、洛克希德马丁（Lockheed Martin）(LMT.N)等军工巨头签订大宗进口订单，但同时也在益发鼓励本土军工企业参与硬件制造活动。该地区国防开支到2016年预计增至400亿美元，较去年增长10%，有些国家已经在发展自己的出口业务。

对于东盟10国而言，发展本土国防产业是一项长期的经济和安全目标，只是各自的追求程度不同而已。这些国家纷纷加大投入，对陈旧的设备进行现代化升级，部分目的在于保持地区的军力平衡。安全分析人士称，中国近几个月在南海的各种活动，让东盟国家在实现上述目标上又增添了紧迫性。

东盟成员国没有明说中国是促使各国增强军力的原因之一。上周末在缅甸召开的会议上，对于日趋紧张的南海局势，东盟成员国外长在正式公报中再次呼吁涉事各方“自我克制”，但没有提及中国。

“这种维护主权的强烈愿望是该地区所有国家目前的头等大事，”咨询公司简氏防务（IHS Jane's）亚太国防业分析师Jon Grevatt说。“显然，中国的活动引发了维护领土安全的问题。”

斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）的数据显示，2013年东盟国防支出增长5%至359亿美元，到2016年预计会增至400亿美元。据SIPRI称，该地区国防支出已经是1992年时的两倍有余。

东盟国家的国防采购仍以政府从西方军工企业采购飞机、潜水艇等大宗项目为主，这些企业包括洛克希德马丁、空客及德国ThyssenKrupp(TKAG.DE)等。该地区已经成为继印度之后的全球第二大军事装备及技术进口地区。

但如今，从印尼的雷达到新加坡的潜水艇订单，该地区各国倾向利用此类采购推动本国国防科技的进步。近期的各种交易虽然在规模或范围方面尚未打破记录，但在采购合同中加入本土制造的条件日渐成为趋势。

分析师称，东盟国家国防业的崛起，目前还不能影响到国际大企业。在欧洲和北美收紧国防预算之际，东南亚地区国防支出增长，对武器制造商而言很有吸引力。

东盟地区的企业缺乏先进技术能力，意味着他们目前还不能与国际大型军工企业正面竞争大宗订单。

他们只能承担更多的补充角色，将目标放在弹药、小型船舶和维护等领域。但随着时间的推移，如果这些企业开始在全球市场争夺订单，那么这种情况则会改变。

“对于国际军工企业而言，这在近期是机会，从长远看则是挑战，”麦肯锡资深合伙人John Dowdy说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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