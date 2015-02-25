亚洲公司欲在全球推广中国传统珍馐燕窝

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉隆坡2月24日 - 金丝燕吐唾筑巢而成的燕窝因号称具备保健作用，数百年来一直是中国的珍品食物。现在，东南亚燕窝制造商将此美味混进咖啡和谷物里，以求扩大燕窝的市场，并提高自身利润率。

燕窝是世界上最昂贵的食品之一，每公斤售价高达2,500美元，而筑巢的金丝燕分布于印尼、马来西亚、泰国和越南。

中国消费了全世界几乎90%的燕窝，传统做法是燕窝汤。这创造了一个巨大产业，去年录下50亿美元销售额，行业高管们预计销售额将于2020年翻倍。

马来西亚最大的金丝燕窝生产商之一Swiftlet Eco Park等公司试图通过将扩大产品线和把市场扩大至中国以外地区等途径来获取更大的收益。当前中国的进口商常可以决定燕窝价格。

“问问业内的任何人，哪里是你的市场，他们都会回答说是中国和香港。所有人都去那儿做市场了，”Swiftlet Eco Park集团董事总经理陆宇龙（Loke Yeu Loong）表示。“我们正在关注新的市场，但如果我们向欧洲或者印度销售燕窝，那里的人甚至不知道燕窝的烹制方法。”

Swiftlet Eco利用燕窝制造咖啡、护肤品、布丁和糖果等。陆宇龙拒绝提供具体的销售数字，但表示部分这些产品的利润率比生燕窝高出十倍。

该公司亦大力投入资金，在中东、欧洲和美国推销燕窝的健康价值，并计划今年第三季度通过在纽约上市和首次公开募股募集约3,000万美元资金。

东南亚的燕窝被认为富含营养物质，可助消化、提高利比多和改善免疫系统，在中国春节期间尤为受到欢迎。

马来西亚是仅次于印尼的世界第二大生燕窝产地。

马来西亚燕窝贸易商协会联合会（Malaysian Federation of Bird's Nest Traders Association）主席李广兴（Lee Kong Heng）表示，将燕窝作为一种食品增补剂进行推销，可以吸引全世界更年轻、更富有、更注重健康的消费人群。

越南最大的燕窝生产商Yen Viet Joint Stock Co.也热衷宣扬燕窝的益处。其首席执行官Dang Pham Minh Loan表示，公司生产含燕窝的谷类食品和粥，并正投资进行科学研究，以增加全球销售额。

Swiftlet Eco Park的陆宇龙也表示，希望通过更多的研究，燕窝可红遍全球，“我们可以进行研究，从科学角度证明食用燕窝的益处。”(完)