东南亚FDI流入连续第二年超中国

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅加达3月16日 - 2014年中国经济增长放缓之际，东南亚主要经济体吸引的外国直接投资（FDI)总流入规模连续第二年超越中国。但就东南亚各国而言，因政治环境变化与商业环境差异，各国的FDI流入并不均衡。

据汤森路透估测，2014年流入新加坡、印尼、马来西亚、菲律宾、泰国和越南的FDI总额创下纪录新高1,280亿美元，中国的FDI流入总额则为1,195.6亿美元。东南亚各国中，菲律宾FDI流入增长66%，增速第一；而去年发生军事政变的泰国FDI流入则下降。印尼是东南亚最大经济体，尽管去年是选举年，该国FDI流入仍增长了约10%。

经济学家称，随着中国制造业动能消退，中国企业将向海外拓展，以降低运营成本并寻求新市场。

“中国的薪资成本上涨，这驱使低端制造业者转向其他低成本国家设厂，而越南和菲律宾这样的国家看起来是不错的选择，”凯投宏观（Capital Economics）亚洲经济学家马丁（Dan Martin）说，“东盟本身也是个巨大市场，长期经济增长前景看好。在近年来其他新兴地区经济增长放缓的背景下，东盟开始脱颖而出。”

菲律宾是亚洲经济增速第二的主要经济体，其强劲的经济基本面吸引着投资者。但外界担心2016年大选后该国的经济政策连贯性，这意味着一些投资决策可能推后。

大宗商品价格暴跌，可能影响到印尼和马来西亚的FDI流入，不过对马来西亚的冲击可能没那么严重。

去年10月上任的印尼总统佐科·维多多正争取更多外资流入该国制造业，以抵消动荡的资源行业的冲击。但印尼还需进行诸多改善，尤其是要加强其商业基础设施，才能成功挑战东南亚制造业龙头--泰国。(完)