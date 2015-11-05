国际油市：印尼国有油企北塔米纳计划增加国内原油加工量

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透雅加达11月5日 - 印尼国有能源公司北塔米纳(Pertamina)计划增加国内原油加工量，以遏制产量下滑对经济的影响，邻国马来西亚和文莱(汶莱)也面临相同困境。
这三个国家严重依赖能源收入，而石油资源正在走向枯竭。路透根据行业和政府数据进行的研究发现，三国的石油资源将在未来的25年内耗尽。
“北塔米纳计划将全力提高国内原油加工量，减少对市场的依赖，”北塔米纳高管Daniel Purba称，并将购买更多本地的供应。
他并称，公司将使用更多的生物燃料和液化石油气(LPG)，抑制柴油进口。
这三个东南亚国家严重依赖石油收入，以石油收益相对于预算的比例而言，印尼为15%左右，马来西亚为40%，文莱接近100%。
虽然新油田的开发和技术进步可能改变产量估值，但许多大型油田的产量正在下降，油价低迷也限制了产量复苏以及新油田的开发。(完) (翻译 张荻； 审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”