国际油市：印尼国有油企北塔米纳计划增加国内原油加工量

路透雅加达11月5日 - 印尼国有能源公司北塔米纳(Pertamina)计划增加国内原油加工量，以遏制产量下滑对经济的影响，邻国马来西亚和文莱(汶莱)也面临相同困境。

这三个国家严重依赖能源收入，而石油资源正在走向枯竭。路透根据行业和政府数据进行的研究发现，三国的石油资源将在未来的25年内耗尽。

“北塔米纳计划将全力提高国内原油加工量，减少对市场的依赖，”北塔米纳高管Daniel Purba称，并将购买更多本地的供应。

他并称，公司将使用更多的生物燃料和液化石油气(LPG)，抑制柴油进口。

这三个东南亚国家严重依赖石油收入，以石油收益相对于预算的比例而言，印尼为15%左右，马来西亚为40%，文莱接近100%。