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亚洲 | 2015年 10月 19日 星期一 19:26 BJT

东南亚股市：大多持稳或略下滑，印尼股市表现抢眼

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 352.53 -0.79 -0.22 -14.18 410.77

新加坡 3024.50 -6.11 -0.20 -10.12 3365.15

马来西亚 1718.20 1.38 +0.08 -2.44 1761.25

泰国 1416.91 -1.47 -0.10 -5.39 1497.67

印尼 4569.84 47.96 +1.06 -12.57 5226.95

菲律宾 7054.86 -0.88 -0.01 -2.43 7230.57

越南 594.61 1.59 +0.27 +8.98 545.63

(完)

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法股CAC-40指数 (翻译 张荻/刘秀红； 审校 张涛)

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