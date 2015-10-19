东南亚股市：大多持稳或略下滑，印尼股市表现抢眼

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 352.53 -0.79 -0.22 -14.18 410.77
新加坡 3024.50 -6.11 -0.20 -10.12 3365.15
马来西亚 1718.20 1.38 +0.08 -2.44 1761.25
泰国 1416.91 -1.47 -0.10 -5.39 1497.67
印尼 4569.84 47.96 +1.06 -12.57 5226.95
菲律宾 7054.86 -0.88 -0.01 -2.43 7230.57
越南 594.61 1.59 +0.27 +8.98 545.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 加拿大股市报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (翻译 张荻/刘秀红； 审校 张涛)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)