东南亚股市：泰国、新加坡和马来西亚股市连续第五日下跌

新加坡 和马来西亚股市 均下跌0.6%，将12月7日以来的跌幅扩大至逾2%，印尼股市 触及10月5日以来最低收盘位。

菲律宾股市 由逾三个月盘中低位反弹，市场交投清淡，仅为30日平均交易量的83%。越南股市 滑入平盘下方，交易量也低于30日均值。