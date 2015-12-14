东南亚股市：泰国、新加坡和马来西亚股市连续第五日下跌

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
新加坡 和马来西亚股市 均下跌0.6%，将12月7日以来的跌幅扩大至逾2%，印尼股市 触及10月5日以来最低收盘位。
菲律宾股市 由逾三个月盘中低位反弹，市场交投清淡，仅为30日平均交易量的83%。越南股市 滑入平盘下方，交易量也低于30日均值。
本周稍晚泰国、印尼和菲律宾等东南亚国家央行将举行会议，料都将维持指标利率不变。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 321.18 -3.56 -1.10 -21.81 410.77
新加坡 2815.04 -19.59 -0.69 -16.35 3365.15
马来西亚 1629.96 -10.18 -0.62 -7.45 1761.25
泰国 1267.61 -13.31 -1.04 -15.36 1497.67
印尼 4374.19 -19.33 -0.44 -16.31 5226.95
菲律宾 6745.99 10.98 +0.16 -6.70 7230.57
越南 562.22 -1.21 -0.21 +3.04 545.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
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法股CAC-40指数 (编译 汪红英/李春喜; 审校 于春红/李爽)
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -0.18 -0.05 +3.10 349.57 新加坡 3011.08 2.86 +0.10 +4.52 2880.76 马来西亚 1664.89 -1.62 -0.10 +1.41 1641.73 泰国 1562.99 8.11 +0.52 +1.30 1542.94 印尼 5254.31 -44.64 -0.84 -0.80 5296.71 菲律宾 7232.66 -13.42 -0.19 +5.73 6840.64
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。