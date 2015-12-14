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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 18:35 BJT

东南亚股市：泰国、新加坡和马来西亚股市连续第五日下跌

新加坡 和马来西亚股市 均下跌0.6%，将12月7日以来的跌幅扩大至逾2%，印尼股市 触及10月5日以来最低收盘位。

菲律宾股市 由逾三个月盘中低位反弹，市场交投清淡，仅为30日平均交易量的83%。越南股市 滑入平盘下方，交易量也低于30日均值。

本周稍晚泰国、印尼和菲律宾等东南亚国家央行将举行会议，料都将维持指标利率不变。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 321.18 -3.56 -1.10 -21.81 410.77

新加坡 2815.04 -19.59 -0.69 -16.35 3365.15

马来西亚 1629.96 -10.18 -0.62 -7.45 1761.25

泰国 1267.61 -13.31 -1.04 -15.36 1497.67

印尼 4374.19 -19.33 -0.44 -16.31 5226.95

菲律宾 6745.99 10.98 +0.16 -6.70 7230.57

越南 562.22 -1.21 -0.21 +3.04 545.63

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 汪红英/李春喜; 审校 于春红/李爽)

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