东南亚股市：下跌，油价下滑打压市场信心

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透曼谷2月2日 - 东南亚股市周二下跌，因全球油价下跌打压投资者信心，印尼和菲律宾股市结束了涨势，两国资金流动情况喜忧参半。
印尼股市雅加达综合指数 下滑0.8%，过去七个交易日上涨约5%。外资在股市卖超1,980亿卢比。
菲律宾股市 下跌0.9%，为五日来首次。马来西亚股市 从上周五触及逾三周收盘高点回落，该国股市周一休市。
泰国股市 和越南股市 延续上日跌势。
在今日稍晚公布工业数据前，新加坡股市 也连续第二日下滑。
数据显示，马来西亚资金净流入2.23亿马币，而泰国净流出6.32亿泰铢。(完)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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