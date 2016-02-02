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亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 19:53 BJT

东南亚股市：下跌，油价下滑打压市场信心

路透曼谷2月2日 - 东南亚股市周二下跌，因全球油价下跌打压投资者信心，印尼和菲律宾股市结束了涨势，两国资金流动情况喜忧参半。

印尼股市雅加达综合指数 下滑0.8%，过去七个交易日上涨约5%。外资在股市卖超1,980亿卢比。

菲律宾股市 下跌0.9%，为五日来首次。马来西亚股市 从上周五触及逾三周收盘高点回落，该国股市周一休市。

泰国股市 和越南股市 延续上日跌势。

在今日稍晚公布工业数据前，新加坡股市 也连续第二日下滑。

数据显示，马来西亚资金净流入2.23亿马币，而泰国净流出6.32亿泰铢。(完)

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