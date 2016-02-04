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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 19:18 BJT

东南亚股市：跟随油价反弹，菲律宾股市上涨2%

路透曼谷2月4日 - 东南亚股市周四上涨，全球油价反弹促使投资者买入深跌的能源股，菲律宾股市录得逾一周来最大涨幅。

菲律宾股市 跳涨2%，为1月27日来最大单日涨幅。

印尼雅加达综合指数 结束两日跌势，触及三个月高点。新加坡股市 三日来首次上涨，马来西亚股市 在连跌两日后反弹。

泰国曼谷SET指数 涨幅相对温和，受到Total Access Communication 大跌10.6%的拖累。

下周的公共假期限制了风险偏好，且投资者也等待英国央行的利率决定。

越南股市 上涨，但下周农历新年前成交清淡。

本地区多数股市都迎来了外资买超。

交易所数据显示，外资在印尼股市买超3,640亿卢比，在泰国股市买超8.38亿泰铢，在马来西亚股市买超5,400万马币。(完)

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