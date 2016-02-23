东南亚股市：多数收涨，但印尼股市触及近三周收盘低位

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月20日
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7568港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低72.32点，或0.37%，报19,732.4点 。投资者在特朗普周五宣誓就职前保持谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.960 -0.23 18636 9.925 -0.75 >
路透曼谷2月23日 - 多数东南亚股市周二温和上涨，因在财报季期间受到外资流入和选择性买盘的提振。不过印尼股市触及近三周收盘低位，此前该国政府对利率发表了低迷的看法。
印尼股市 收跌1.2%至4,654.05点，为2月3日以来最低收位。
银行股成交活跃，Bank Rakyat Indonesia 下跌3.42%，跌幅居前。
Bank Mandiri 下跌1.6%。收盘后该行公布的2015财年净利稍高于预期。
新加坡海峡时报指数 连续第二日上涨，收高0.4%并触及近六周收盘高位。星展集团控股 成交最为活跃，该股上涨0.5%。
马来西亚股市 收涨0.2%，上日收平。
泰国股市 涨0.4%至约两个半月收盘高位。
外资在马来西亚股市买超9,500万马币，在泰国股市买超9.5亿泰铢。
菲律宾股市 扭转周一的颓势，越南股市 连续第四日上涨，触及1月12日以来最高。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 331.31 0.23 +0.07 -19.34 410.77
新加坡 2672.07 11.42 +0.43 -20.60 3365.15
马来西亚 1677.28 2.69 +0.16 -4.77 1761.25
泰国 1325.79 5.60 +0.42 -11.48 1497.67
印尼 4654.05 -54.57 -1.16 -10.96 5226.95
菲律宾 6819.34 36.26 +0.53 -5.69 7230.57
越南 561.28 0.57 +0.10 +2.87 545.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
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法股CAC-40指数 (编译 李春喜; 审校 王洋)
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7568港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低72.32点，或0.37%，报19,732.4点 。投资者在特朗普周五宣誓就职前保持谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.960 -0.23 18636 9.925 -0.75 >
--周大福 董事总经理黄绍基表示，今年业务表现回归正常，受惠于传统零售旺季，预计财年第四季可进一步好转，但是否进入复苏期则言之尚早。
--前财政司司长曾俊华宣布以信任、团结、希望三大信念参选特首，认为下届政府最主要工作是休养生息，但并非甚么也不做，而最大任务是重建社会信任。