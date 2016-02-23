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亚洲 | 2016年 2月 23日 星期二 19:56 BJT

东南亚股市：多数收涨，但印尼股市触及近三周收盘低位

路透曼谷2月23日 - 多数东南亚股市周二温和上涨，因在财报季期间受到外资流入和选择性买盘的提振。不过印尼股市触及近三周收盘低位，此前该国政府对利率发表了低迷的看法。

印尼股市 收跌1.2%至4,654.05点，为2月3日以来最低收位。

银行股成交活跃，Bank Rakyat Indonesia 下跌3.42%，跌幅居前。

Bank Mandiri 下跌1.6%。收盘后该行公布的2015财年净利稍高于预期。

新加坡海峡时报指数 连续第二日上涨，收高0.4%并触及近六周收盘高位。星展集团控股 成交最为活跃，该股上涨0.5%。

马来西亚股市 收涨0.2%，上日收平。

泰国股市 涨0.4%至约两个半月收盘高位。

外资在马来西亚股市买超9,500万马币，在泰国股市买超9.5亿泰铢。

菲律宾股市 扭转周一的颓势，越南股市 连续第四日上涨，触及1月12日以来最高。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 331.31 0.23 +0.07 -19.34 410.77

新加坡 2672.07 11.42 +0.43 -20.60 3365.15

马来西亚 1677.28 2.69 +0.16 -4.77 1761.25

泰国 1325.79 5.60 +0.42 -11.48 1497.67

印尼 4654.05 -54.57 -1.16 -10.96 5226.95

菲律宾 6819.34 36.26 +0.53 -5.69 7230.57

越南 561.28 0.57 +0.10 +2.87 545.63

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 李春喜; 审校 王洋)

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