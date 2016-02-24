版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 19:00 BJT

东南亚股市：涨跌互见，新加坡股市跌幅居前

马来西亚股市 触及逾一周收盘低位，此前该国公布1月通胀上涨速度为近两年最快。菲律宾股市 回落，此前该国公布的12月进口数据疲弱。周四是菲律宾的公共假日。

泰国股市 收于近三个月高点，印尼股市 微涨，越南股市 收涨1.2%。

汤森路透数据显示，外资在多数市场抛出，其中在印尼股市卖超3,430亿卢比(2,559万美元)股票，位居首位。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 329.57 -1.74 -0.53 -19.77 410.77

新加坡 2619.96 -52.11 -1.95 -22.14 3365.15

马来西亚 1664.17 -13.11 -0.78 -5.51 1761.25

泰国 1331.93 6.14 +0.46 -11.07 1497.67

印尼 4657.72 3.67 +0.08 -10.89 5226.95

菲律宾 6769.26 -50.08 -0.73 -6.38 7230.57

越南 568.04 6.76 +1.20 +4.11 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 加拿大股市报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (编译/审校 王洋/李春喜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐