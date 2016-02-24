东南亚股市：涨跌互见，新加坡股市跌幅居前

中国个股：中国电影拟购法国YMAGIS 15%股权，并投资影片《速度与激情8》
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
马来西亚股市 触及逾一周收盘低位，此前该国公布1月通胀上涨速度为近两年最快。菲律宾股市 回落，此前该国公布的12月进口数据疲弱。周四是菲律宾的公共假日。
泰国股市 收于近三个月高点，印尼股市 微涨，越南股市 收涨1.2%。
汤森路透数据显示，外资在多数市场抛出，其中在印尼股市卖超3,430亿卢比(2,559万美元)股票，位居首位。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 329.57 -1.74 -0.53 -19.77 410.77
新加坡 2619.96 -52.11 -1.95 -22.14 3365.15
马来西亚 1664.17 -13.11 -0.78 -5.51 1761.25
泰国 1331.93 6.14 +0.46 -11.07 1497.67
印尼 4657.72 3.67 +0.08 -10.89 5226.95
菲律宾 6769.26 -50.08 -0.73 -6.38 7230.57
越南 568.04 6.76 +1.20 +4.11 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译/审校 王洋/李春喜)
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透上海1月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日跌0.30%至94.86；SDR篮子指数跌至95.86，BIS篮子指数跌至96.31。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.04%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数升0.07% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8693 -125 欧元 7.323 -352 日圆 5.9805 4 港元 0.8855 -15 英镑