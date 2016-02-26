东南亚股市：新加坡与印尼股市涨幅居前，投资者焦点转向G20会议

路透曼谷2月26日 - 东南亚股市周五收涨，其中新加坡和印尼指标股指收涨近2%，因中国股市反弹，亚洲投资者将焦点转向正在上海的举行的G20官员会议。

新加坡海峡时报指数 收升1.8%，从两日的下跌中回升且将本周跌幅减少至0.3%。新加坡1月工业生产数据好于预期，也提振人气。