东南亚股市：新加坡与印尼股市涨幅居前，投资者焦点转向G20会议

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透曼谷2月26日 - 东南亚股市周五收涨，其中新加坡和印尼指标股指收涨近2%，因中国股市反弹，亚洲投资者将焦点转向正在上海的举行的G20官员会议。
新加坡海峡时报指数 收升1.8%，从两日的下跌中回升且将本周跌幅减少至0.3%。新加坡1月工业生产数据好于预期，也提振人气。
印尼股市 收涨1.6%，受外资买回银行股提振。该股指本周上涨0.7%。
越南股市 本周表现出色，收涨2.2%，泰国股市 跳涨1.7%。马来西亚股市 本周下跌0.6%，菲律宾股市 下跌0.3%。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 332.63 3.73 +1.13 -19.02 410.77
新加坡 2649.38 45.98 +1.77 -21.27 3365.15
马来西亚 1663.44 5.28 +0.32 -5.55 1761.25
泰国 1343.07 9.65 +0.72 -10.32 1497.67
印尼 4733.15 74.83 +1.61 -9.45 5226.95
菲律宾 6771.30 2.04 +0.03 -6.35 7230.57
越南 566.11 3.29 +0.58 +3.75 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 李春喜 审校 王洋)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。