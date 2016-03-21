东南亚股市：收盘涨跌互现，菲律宾股市触及七个月收盘高位

路透曼谷3月21日 - 东南亚股市周一收盘涨跌互现，菲律宾主要股指触及逾七个月高位，受益于资金持续流入，而泰国指标股指在尾盘电信类股的涨势带动下触及一周收盘高位。

菲律宾股市 收高0.95%至7,376.41点，为2015年8月14日以来最高收位。交易所数据显示，外资连续第八个交易日买超，净买入11亿披索(2,373万美元)。

泰国股市 收高0.8%，收于一周收盘高位1,393.63点。电信类股交投最为活跃。

新加坡股市 下滑0.9%，为四个交易日内首次下滑。投资者等待该国将在周四公布的2016年预算报告。越南股市 连续第二日下跌，至近两周低位。

马来西亚股市 和印尼股市 收盘基本持平，与MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 走势一致，因油价回落让投资者较为谨慎。

涨跌 当日 今年以来 2016年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 359.92 0.02 +0.01 +8.14 332.82

新加坡 2880.69 -26.11 -0.90 -0.07 2882.73

马来西亚 1718.36 2.02 +0.12 +1.53 1692.51

泰国 1393.63 10.67 +0.77 +8.20 1288.02

印尼 4885.16 -0.55 -0.01 +6.36 4593.01

菲律宾 7376.41 69.67 +0.95 +6.10 6952.08

越南 572.27 -3.55 -0.62 -1.17 579.03

(完)

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