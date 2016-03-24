东南亚股市：受美元走强影响而收低，新加坡股市触及一周低位

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 357.00 -3.71 -1.03 +7.27 332.82 新加坡 2847.39 -34.59 -1.20 -1.23 2882.73 马来西亚 1715.53 -9.02 -0.52 +1.36 1692.51 泰国 1405.41 -6.75 -0.48 +9.11 1288.02 印尼 4827.09 -27.09 -0.56 +5.10 4593.01 越南 570.66 -4.05 -0.70 -1.45 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/李春喜; 审校 张明钧/于春红)
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