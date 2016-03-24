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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 18:47 BJT

东南亚股市：受美元走强影响而收低，新加坡股市触及一周低位

涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   357.00    -3.71   -1.03   +7.27   332.82
    新加坡                     2847.39   -34.59   -1.20   -1.23  2882.73
    马来西亚                  1715.53    -9.02   -0.52   +1.36  1692.51
    泰国                      1405.41    -6.75   -0.48   +9.11  1288.02
    印尼                      4827.09   -27.09   -0.56   +5.10  4593.01
    越南                        570.66    -4.05   -0.70   -1.45   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 刘秀红/李春喜; 审校 张明钧/于春红)

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