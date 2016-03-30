东南亚股市：全部收涨，叶伦的温和政策立场激励人气

路透3月30日 - 所有东南亚股市周三均收涨，因冒险意愿好转，此前美联储主席叶伦的 讲话降低了美国很快将升息的预期。 叶伦周二强调全球经济状况对于美国增长和通胀的风险，因此需要“谨慎”对待收紧政 策。 新加坡股市海峡时报指数 跳涨1.9%，至一周收盘高位，其中金融股涨幅居前。印 尼股市 收涨0.7%。 泰国股市 收涨1.3%至近五个月最高收位，外资净流入2.4274亿美元。马来西亚 股市 收涨0.2%，外资净流入1.0192亿美元。 “叶伦对于升息步伐的谨慎语调帮助激励了该地区市场的人气，”曼谷Phillip Capita l的分析师Teerada Charnyingyong表示。 分析师们称，投资者还在等待本周将公布的其他经济数据，包括周五的中国官方制造业 采购经理人指数(PMI)和美国的非农就业数据。 越南股市 由上日所及四周收盘低位反弹0.3%，此前亚洲开发银行上调了对该国经 济增长的预测。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.91 6.87 +1.94 +8.44 332.82 新加坡 2872.78 53.70 +1.90 -0.35 2882.73 马来西亚 1717.82 2.78 +0.16 +1.50 1692.51 泰国 1410.29 17.44 +1.25 +9.49 1288.02 印尼 4816.66 35.36 +0.74 +4.87 4593.01 菲律宾 7299.23 24.83 +0.34 +4.99 6952.08 越南 569.91 1.63 +0.29 -1.58 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 李春喜; 审校 孙茉莉)