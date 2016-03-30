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亚洲 | 2016年 3月 30日 星期三 20:02 BJT

东南亚股市：全部收涨，叶伦的温和政策立场激励人气

路透3月30日 - 所有东南亚股市周三均收涨，因冒险意愿好转，此前美联储主席叶伦的
讲话降低了美国很快将升息的预期。
    
    叶伦周二强调全球经济状况对于美国增长和通胀的风险，因此需要“谨慎”对待收紧政
策。 
    
    新加坡股市海峡时报指数 跳涨1.9%，至一周收盘高位，其中金融股涨幅居前。印
尼股市 收涨0.7%。
    
    泰国股市 收涨1.3%至近五个月最高收位，外资净流入2.4274亿美元。马来西亚
股市 收涨0.2%，外资净流入1.0192亿美元。
    
    “叶伦对于升息步伐的谨慎语调帮助激励了该地区市场的人气，”曼谷Phillip Capita
l的分析师Teerada Charnyingyong表示。
    
    分析师们称，投资者还在等待本周将公布的其他经济数据，包括周五的中国官方制造业
采购经理人指数(PMI)和美国的非农就业数据。
    
    越南股市 由上日所及四周收盘低位反弹0.3%，此前亚洲开发银行上调了对该国经
济增长的预测。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   360.91     6.87   +1.94   +8.44   332.82
    新加坡                     2872.78    53.70   +1.90   -0.35  2882.73
    马来西亚                  1717.82     2.78   +0.16   +1.50  1692.51
    泰国                      1410.29    17.44   +1.25   +9.49  1288.02
    印尼                      4816.66    35.36   +0.74   +4.87  4593.01
    菲律宾                     7299.23    24.83   +0.34   +4.99  6952.08
    越南                        569.91     1.63   +0.29   -1.58   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 李春喜; 审校 孙茉莉)

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