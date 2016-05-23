东南亚股市：大多收高，美国数据及关键讲话前谨慎情绪弥漫

美联储上周公布的会议记录显示，美国货币政策制定者4月划出的升息的关键前提是，有迹象显示第二季经济增长加速，而且就业和通胀回升。
由于美国第二季GDP要到7月底才会出炉，因此投资者可能关注周五公布的第一季GDP修正值。
印尼股市 收高，金融类股 上涨近1%，推动大盘上升。
菲律宾股市 结束两日跌势，小幅收高，盘中一度上涨0.7%。
泰国股市 受电信类股拖累收低0.3%。泰国股市周五逢假期休市。
涨跌 当日 今年以来 2016年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 345.22 0.86 +0.25 +3.73 332.82
新加坡 2766.93 3.11 +0.11 -4.02 2882.73
马来西亚 1634.89 6.10 +0.37 -3.40 1692.51
泰国 1381.69 -4.17 -0.30 +7.27 1288.02
印尼 4743.66 31.78 +0.67 +3.28 4593.01
菲律宾 7306.69 7.66 +0.10 +5.10 6952.08
越南 611.03 -3.78 -0.61 +5.53 579.03
(完)
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(编译 李爽/杜明霞；审校 孙茉莉/王洋)