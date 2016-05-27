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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 18:50 BJT

东南亚股市：收高，受美国利好经济数据提振

路透5月27日 - 东南亚股市周五上涨，跟随亚洲股市涨势，因美国利好经济数据提振风险偏好，并提高美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早在6月升息的预期。

美国周四公布的数据显示，耐久财订单、成屋待完成销售、初请失业金均表现强劲 ，促使美元有望录得11月来最佳月度表现。

七国集团(G7)领袖周五在峰会宣言中表示，若英国退出欧盟，将是全球经济成长的一个重大风险，英国首相卡梅伦呼吁选民听取友邦对于英国退欧冲击的说法 。之后人气亦改善。

金融市场现在将关注焦点转向稍晚出炉的美国第一季国内生产总值(GDP)修正值，和美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在哈佛大学的讲话。

新加坡股市 收高1%，金融类股领涨。

印尼股市 收涨，周线上扬2.2%，为东南亚市场最佳周线表现。

泰国股市 上涨0.8%，金融类股和能源类股涨幅居前。周线上涨1.9%，为该地区表现第二佳。

菲律宾股市 收复盘中跌幅收高，电信服务类股领涨。

越南股市 收涨0.6%，但周线下跌1.1%。

涨跌 当日 今年以来 2015年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 350.59 2.88 +0.83 +5.34 332.82

新加坡 2802.51 29.20 +1.05 -2.78 2882.73

马来西亚 1637.19 6.10 +0.37 -3.27 1692.51

泰国 1412.67 11.03 +0.79 +9.68 1288.02

印尼 4814.73 30.17 +0.63 +4.83 4593.01

菲律宾 7411.68 35.30 +0.48 +6.61 6952.08

越南 608.11 3.77 +0.62 +5.02 579.03

(完)

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