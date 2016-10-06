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亚洲 | 2016年 10月 6日 星期四 18:19 BJT

东南亚股市：多数收高，新加坡与泰国触及一个月高点

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   373.43    -0.26   -0.07  +12.20   332.82
    新加坡                     2885.22     3.43   +0.12   +0.09  2882.73
    马来西亚                  1666.73     3.81   +0.23   -1.52  1692.51
    泰国                      1513.86     3.94   +0.26  +17.53  1288.02
    印尼                      5409.34   -11.30   -0.21  +17.77  4593.01
    菲律宾                     7620.16   -19.63   -0.26   +9.61  6952.08
    越南                        687.32     0.28   +0.04  +18.70   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 张涛/李春喜; 审校 艾茂林/蔡美珍)

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