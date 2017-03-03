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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 18:52 BJT

东南亚股市：大多收低，叶伦讲话前市场弥漫谨慎人气

    路透3月3日 - 东南亚股市周五大多收低，在美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦发表讲话前，投资者变得谨慎。市场对美联储将很快加息的预期升温。
    
    几位美联储官员最近表态称有必要加息，叶伦料在今日稍晚的讲话中也表达同样立场。

    “我认为大多数亚洲股市在等待叶伦的讲话...目前加息的可能性是8
0%左右，上周为40%，所以3月15日加息的话也不会让人感到意外，”AB C
apital Securities股市分析师Victor Felix说。
    
    “如果(美联储)在预期经济增长变强的情况下升息，可以预测更多外
国资本会流出(新兴市场)。美国投资者将把资金带回美国用于财政刺激。
”
    
    美元指数      基本持稳，但本周仍有望取得不错的涨幅。
    
    KGI Securities (Singapore) Pte Ltd交易策略师Nicholas Teo表示
，美联储若加息将会“增强美元的坚挺态势，并且到时候会有资金从新兴
市场逆转流动方向。”
    
    新加坡股市      下跌0.5%，但本周连续第四周上涨。今日大宗消费
品、电信和金融股领跌。
    
    马来西亚股市       下跌0.4%，所有板块均下滑。印尼股市       
收跌0.3%。
    
    菲律宾股市      收复盘中跌幅，小幅收高，但本周出现四周来首次
下跌。
    
    越南股市      收高0.7%，金融股和工业股领涨，但出现10周来的首
次周线下跌。

    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 369.93    -1.62   -0.44   +5.82   349.57
    新加坡                            3122.34   -14.14   -0.45   +8.39  2880.76
    马来西亚                          1708.38    -7.29   -0.42   +4.06  1641.73
    泰国                              1566.20    -3.74   -0.24   +1.51  1542.94
    印尼                              5391.22   -17.04   -0.32   +1.78  5296.71
    菲律宾                            7247.12    12.18   +0.17   +5.94  6840.64
    越南                               712.62     5.11   +0.72   +7.18   664.87
    (完) (编译 李爽/王洋; 审校 艾茂林/李春喜)
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