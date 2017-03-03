东南亚股市：大多收低，叶伦讲话前市场弥漫谨慎人气

路透3月3日 - 东南亚股市周五大多收低，在美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦发表讲话前，投资者变得谨慎。市场对美联储将很快加息的预期升温。 几位美联储官员最近表态称有必要加息，叶伦料在今日稍晚的讲话中也表达同样立场。 “我认为大多数亚洲股市在等待叶伦的讲话...目前加息的可能性是8 0%左右，上周为40%，所以3月15日加息的话也不会让人感到意外，”AB C apital Securities股市分析师Victor Felix说。 “如果(美联储)在预期经济增长变强的情况下升息，可以预测更多外 国资本会流出(新兴市场)。美国投资者将把资金带回美国用于财政刺激。 ” 美元指数 基本持稳，但本周仍有望取得不错的涨幅。 KGI Securities (Singapore) Pte Ltd交易策略师Nicholas Teo表示 ，美联储若加息将会“增强美元的坚挺态势，并且到时候会有资金从新兴 市场逆转流动方向。” 新加坡股市 下跌0.5%，但本周连续第四周上涨。今日大宗消费 品、电信和金融股领跌。 马来西亚股市 下跌0.4%，所有板块均下滑。印尼股市 收跌0.3%。 菲律宾股市 收复盘中跌幅，小幅收高，但本周出现四周来首次 下跌。 越南股市 收高0.7%，金融股和工业股领涨，但出现10周来的首 次周线下跌。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.93 -1.62 -0.44 +5.82 349.57 新加坡 3122.34 -14.14 -0.45 +8.39 2880.76 马来西亚 1708.38 -7.29 -0.42 +4.06 1641.73 泰国 1566.20 -3.74 -0.24 +1.51 1542.94 印尼 5391.22 -17.04 -0.32 +1.78 5296.71 菲律宾 7247.12 12.18 +0.17 +5.94 6840.64 越南 712.62 5.11 +0.72 +7.18 664.87 (完) (编译 李爽/王洋; 审校 艾茂林/李春喜)