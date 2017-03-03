东南亚股市：大多收低，叶伦讲话前市场弥漫谨慎人气

香港个股：天合化工称被证监会勒令停牌，就解决关注事项寻求法律意见
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透3月3日 - 东南亚股市周五大多收低，在美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦发表讲话前，投资者变得谨慎。市场对美联储将很快加息的预期升温。 几位美联储官员最近表态称有必要加息，叶伦料在今日稍晚的讲话中也表达同样立场。 “我认为大多数亚洲股市在等待叶伦的讲话...目前加息的可能性是8 0%左右，上周为40%，所以3月15日加息的话也不会让人感到意外，”AB C apital Securities股市分析师Victor Felix说。 “如果(美联储)在预期经济增长变强的情况下升息，可以预测更多外 国资本会流出(新兴市场)。美国投资者将把资金带回美国用于财政刺激。 ” 美元指数 基本持稳，但本周仍有望取得不错的涨幅。 KGI Securities (Singapore) Pte Ltd交易策略师Nicholas Teo表示 ，美联储若加息将会“增强美元的坚挺态势，并且到时候会有资金从新兴 市场逆转流动方向。” 新加坡股市 下跌0.5%，但本周连续第四周上涨。今日大宗消费 品、电信和金融股领跌。 马来西亚股市 下跌0.4%，所有板块均下滑。印尼股市 收跌0.3%。 菲律宾股市 收复盘中跌幅，小幅收高，但本周出现四周来首次 下跌。 越南股市 收高0.7%，金融股和工业股领涨，但出现10周来的首 次周线下跌。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.93 -1.62 -0.44 +5.82 349.57 新加坡 3122.34 -14.14 -0.45 +8.39 2880.76 马来西亚 1708.38 -7.29 -0.42 +4.06 1641.73 泰国 1566.20 -3.74 -0.24 +1.51 1542.94 印尼 5391.22 -17.04 -0.32 +1.78 5296.71 菲律宾 7247.12 12.18 +0.17 +5.94 6840.64 越南 712.62 5.11 +0.72 +7.18 664.87 (完) (编译 李爽/王洋; 审校 艾茂林/李春喜)
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。