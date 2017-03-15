东南亚股市：多数下跌，投资者静待美联储利率前景

路透3月15日 - 多数东南亚股市周三下跌，尽管交易商在等待美联储 结束会议后对升息步伐的表态，但市场已经消化了即将升息的因素。 美联储将在1800 GMT宣布利率决议，半小时后主席叶伦召开记者会。 马尼拉Eagle Equities总裁Joseph Roxas表示，投资者正在等待美联 储会议的结果。 印尼股市 收平，印尼人民银行 涨0.8%，Bank Negar a Indonesia 涨0.4%，抵消了公用事业板块下跌的影响。 路透调查显示，印尼央行料将在明日的会议上维持利率不变，即便美 联储加息。 “印尼央行目前似乎更加聚焦于努力保护本国货币，以防市场震荡。 事实上，在美联储加息后，预计资本料将进一步从印尼流出，”法国兴业 银行经济学家Kunal Kumar Kundu称。 新加坡股市 下跌0.2%，怡和控股 和星展集团<DBSM.S I>分别收跌1.1%和0.3%。 越南股市 跌0.2%，工业板块跌幅居前，Vietjet Aviation JSC 大跌6.2%，马来西亚股市 跌0.3%，终止三日连涨。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.2%。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.11 -0.25 -0.07 +5.59 349.57 新加坡 3137.43 -5.97 -0.19 +8.91 2880.76 马来西亚 1717.36 -5.11 -0.30 +4.61 1641.73 泰国 1540.80 -2.35 -0.15 -0.14 1542.94 印尼 5432.38 0.80 +0.01 +2.56 5296.71 菲律宾 7253.79 -7.96 -0.11 +6.04 6840.64 越南 713.14 -1.57 -0.22 +7.26 664.87 (完) (编译 王兴亚/侯雪萍/李春喜; 审校 孙茉莉/王洋/李爽)