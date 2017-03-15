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亚洲 | 2017年 3月 15日 星期三 18:31 BJT

东南亚股市：多数下跌，投资者静待美联储利率前景

    路透3月15日 - 多数东南亚股市周三下跌，尽管交易商在等待美联储
结束会议后对升息步伐的表态，但市场已经消化了即将升息的因素。
    
    美联储将在1800 GMT宣布利率决议，半小时后主席叶伦召开记者会。
    
    马尼拉Eagle Equities总裁Joseph Roxas表示，投资者正在等待美联
储会议的结果。

    印尼股市       收平，印尼人民银行         涨0.8%，Bank Negar
a Indonesia         涨0.4%，抵消了公用事业板块下跌的影响。
    
    路透调查显示，印尼央行料将在明日的会议上维持利率不变，即便美
联储加息。
    
    “印尼央行目前似乎更加聚焦于努力保护本国货币，以防市场震荡。
事实上，在美联储加息后，预计资本料将进一步从印尼流出，”法国兴业
银行经济学家Kunal Kumar Kundu称。

    新加坡股市      下跌0.2%，怡和控股         和星展集团<DBSM.S
I>分别收跌1.1%和0.3%。
    
    越南股市      跌0.2%，工业板块跌幅居前，Vietjet Aviation JSC
         大跌6.2%，马来西亚股市       跌0.3%，终止三日连涨。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               上涨0.2%。

    
                                                    涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 369.11    -0.25   -0.07   +5.59   349.57
    新加坡                            3137.43    -5.97   -0.19   +8.91  2880.76
    马来西亚                          1717.36    -5.11   -0.30   +4.61  1641.73
    泰国                              1540.80    -2.35   -0.15   -0.14  1542.94
    印尼                              5432.38     0.80   +0.01   +2.56  5296.71
    菲律宾                            7253.79    -7.96   -0.11   +6.04  6840.64
    越南                               713.14    -1.57   -0.22   +7.26   664.87
    (完) (编译 王兴亚/侯雪萍/李春喜; 审校 孙茉莉/王洋/李爽)
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