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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 19:16 BJT

东南亚股市：新加坡股市连续第五个月上涨，印尼股市收高

    路透5月31日 - 新加坡股市周三小升，连续第五个月录得升幅。印尼
股市也上涨，并且是连续第四个月上扬。
    
    中国5月制造业数据好于预期，提振亚洲市场。
    
    Mirae Asset Sekuritas研究主管Taye Shim表示，尽管中国PMI数据
对东南亚市场产生短期影响，但似乎不会是逆转态势的事件。
    
    菲律宾股市      下跌0.3%，收在一周最低，受电信股表现不佳的拖
累。
    
    不过该指标股指本月上涨2.3%。
    
    “在缺乏重大市场性事件的情况下，获利了结令股市下滑，”Asiase
c Equities Inc分析师Manny Cruz说。
    
    印尼股市       上涨0.8%。该国股市中最具流动性的45支股票指数<
.JKLQ45>最高上涨0.9%。
    
    新加坡股市      收高0.2%，本月累计上涨1.1%。
    
    该国第二大银行--华侨银行         升至近一周最高。而啤酒生产
商Thai Beverage Pcl         一度上涨5.4%，对大盘指数的涨势贡献最
大。
    
    穆迪将对新加坡银行业的评级展望从负面上调至稳定。
    
    泰国股市       收在逾一周最低水平。   

    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 390.69     0.58   +0.15  +11.76   349.57
    新加坡                            3210.82     6.03   +0.19  +11.46  2880.76
    马来西亚                          1765.87     0.53   +0.03   +7.56  1641.73
    泰国                              1561.66    -6.91   -0.44   +1.21  1542.94
    印尼                              5738.16    44.76   +0.79   +8.33  5296.71
    菲律宾                            7837.12   -23.65   -0.30  +14.57  6840.64
    越南                               737.82    -0.39   -0.05  +10.97   664.87
    (完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
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