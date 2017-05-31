东南亚股市：新加坡股市连续第五个月上涨，印尼股市收高

路透5月31日 - 新加坡股市周三小升，连续第五个月录得升幅。印尼 股市也上涨，并且是连续第四个月上扬。 中国5月制造业数据好于预期，提振亚洲市场。 Mirae Asset Sekuritas研究主管Taye Shim表示，尽管中国PMI数据 对东南亚市场产生短期影响，但似乎不会是逆转态势的事件。 菲律宾股市 下跌0.3%，收在一周最低，受电信股表现不佳的拖 累。 不过该指标股指本月上涨2.3%。 “在缺乏重大市场性事件的情况下，获利了结令股市下滑，”Asiase c Equities Inc分析师Manny Cruz说。 印尼股市 上涨0.8%。该国股市中最具流动性的45支股票指数< .JKLQ45>最高上涨0.9%。 新加坡股市 收高0.2%，本月累计上涨1.1%。 该国第二大银行--华侨银行 升至近一周最高。而啤酒生产 商Thai Beverage Pcl 一度上涨5.4%，对大盘指数的涨势贡献最 大。 穆迪将对新加坡银行业的评级展望从负面上调至稳定。 泰国股市 收在逾一周最低水平。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 390.69 0.58 +0.15 +11.76 349.57 新加坡 3210.82 6.03 +0.19 +11.46 2880.76 马来西亚 1765.87 0.53 +0.03 +7.56 1641.73 泰国 1561.66 -6.91 -0.44 +1.21 1542.94 印尼 5738.16 44.76 +0.79 +8.33 5296.71 菲律宾 7837.12 -23.65 -0.30 +14.57 6840.64 越南 737.82 -0.39 -0.05 +10.97 664.87 (完) (编译 王洋; 审校 李春喜)