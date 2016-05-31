东南亚股市：多数收平或下跌，观望本周美国重要经济数据

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 349.26 -0.70 -0.20 +4.94 332.82 新加坡 2791.06 -5.69 -0.20 -3.18 2882.73 马来西亚 1626.00 -3.87 -0.24 -3.93 1692.51 泰国 1424.28 0.16 +0.01 +10.58 1288.02 印尼 4796.87 -39.16 -0.81 +4.44 4593.01 菲律宾 7401.60 -62.74 -0.84 +6.47 6952.08 越南 618.44 3.94 +0.64 +6.81 579.03 (完)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。