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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 18:38 BJT

东南亚股市：多数收平或下跌，观望本周美国重要经济数据

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   349.26    -0.70   -0.20   +4.94   332.82
    新加坡                     2791.06    -5.69   -0.20   -3.18  2882.73
    马来西亚                  1626.00    -3.87   -0.24   -3.93  1692.51
    泰国                      1424.28     0.16   +0.01  +10.58  1288.02
    印尼                      4796.87   -39.16   -0.81   +4.44  4593.01
    菲律宾                     7401.60   -62.74   -0.84   +6.47  6952.08
    越南                        618.44     3.94   +0.64   +6.81   579.03
    (完)

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