东南亚股市：大多收低受中国制造业数据拖累；菲律宾股市上扬

标题新闻：马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加12.0%至520,332吨----船货验证机构SGS
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“市场主要受良好的中国PMI数据和美国楼市数据推动，显示投资者人气企稳，”AP Se curities分析师Grace Aller表示。 菲律宾股市 收高1.3%，从周二0.8%的跌势中反弹，受金融类股和消费景气类股扶 助。 印尼股市 收涨，收复上日部分跌幅。 涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 349.57 0.31 +0.09 +5.03 332.82 新加坡 2790.54 -0.52 -0.02 -3.20 2882.73 马来西亚 1626.50 0.50 +0.03 -3.90 1692.51 泰国 1415.76 -8.52 -0.60 +9.92 1288.02 印尼 4839.67 42.80 +0.89 +5.37 4593.01 菲律宾 7500.79 99.19 +1.34 +7.89 6952.08 越南 619.86 1.42 +0.23 +7.05 579.03 (完)
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路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市的长华电材股份有限公司及其子公司长华科技70亿台币(2.19亿美元)的五年期贷款，一般银团阶段有八家银行参贷。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH Asia Pacific Pte的交易。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一发布，2016年，全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%，第三产业用电量增速达11.2%。