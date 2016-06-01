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亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 18:33 BJT

东南亚股市：大多收低受中国制造业数据拖累；菲律宾股市上扬

“市场主要受良好的中国PMI数据和美国楼市数据推动，显示投资者人气企稳，”AP Se
curities分析师Grace Aller表示。
    
    菲律宾股市 收高1.3%，从周二0.8%的跌势中反弹，受金融类股和消费景气类股扶
助。
    
    印尼股市 收涨，收复上日部分跌幅。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   349.57     0.31   +0.09   +5.03   332.82
    新加坡                     2790.54    -0.52   -0.02   -3.20  2882.73
    马来西亚                  1626.50     0.50   +0.03   -3.90  1692.51
    泰国                      1415.76    -8.52   -0.60   +9.92  1288.02
    印尼                      4839.67    42.80   +0.89   +5.37  4593.01
    菲律宾                     7500.79    99.19   +1.34   +7.89  6952.08
    越南                        619.86     1.42   +0.23   +7.05   579.03
    (完)

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