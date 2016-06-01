东南亚股市：大多收低受中国制造业数据拖累；菲律宾股市上扬

路透基点：长华电材70亿台币五年期贷款吸引八家银行参贷--TRLPC

路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市的长华电材股份有限公司及其子公司长华科技70亿台币(2.19亿美元)的五年期贷款，一般银团阶段有八家银行参贷。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH Asia Pacific Pte的交易。