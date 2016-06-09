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亚洲 | 2016年 6月 9日 星期四 19:00 BJT

东南亚股市：大多收低，菲律宾股市跌2.4%创近六个月最大单日跌幅

路透6月9日 - 东南亚股市周四大多收低，与亚股走势一致，菲律宾
股市下跌逾2%，创近六个月最大单日百分比跌幅。
    
    菲律宾股市 跌2.4%，为五日来首次下跌，创1月21日来最大单
日百分比跌幅，工业类股和电信服务提供商拖累大盘。
    
    “菲律宾长途电话公司(PLDT)可能自己就贡献了也许是指数一半的跌
幅，因为其为权重股，”Eagle Equities分析师Joseph Roxas说。
    
    市场下滑“更多的是一种修正走势”。
    
    菲律宾长途电话公司下跌3.6%，创下5月5日以来最大单日百分比跌幅
。过去12个月该股累计下滑25.6%。
    
    印尼股市 收低0.8%，受金融类股和非周期消费类股拖累。
    
    越南股市 逆势收高0.5%，能源股和医疗类股领涨。
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   360.23    -2.72   -0.75  
 +8.24   332.82
    新加坡                     2843.80   -18.58   -0.65  
 -1.35  2882.73
    马来西亚                  1650.51    -7.34   -0.44  
 -2.48  1692.51
    泰国                      1435.65    -9.89   -0.68  
+11.46  1288.02
    印尼                      4876.79   -39.27   -0.80  
 +6.18  4593.01
    菲律宾                     7536.65  -186.14   -2.41  
 +8.41  6952.08
    越南                        631.26     3.39   +0.54  
 +9.02   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
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    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
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 (编译 杜明霞；审校 王洋)

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