东南亚股市：大多收低，菲律宾股市跌2.4%创近六个月最大单日跌幅

路透6月9日 - 东南亚股市周四大多收低，与亚股走势一致，菲律宾 股市下跌逾2%，创近六个月最大单日百分比跌幅。 菲律宾股市 跌2.4%，为五日来首次下跌，创1月21日来最大单 日百分比跌幅，工业类股和电信服务提供商拖累大盘。 “菲律宾长途电话公司(PLDT)可能自己就贡献了也许是指数一半的跌 幅，因为其为权重股，”Eagle Equities分析师Joseph Roxas说。 市场下滑“更多的是一种修正走势”。 菲律宾长途电话公司下跌3.6%，创下5月5日以来最大单日百分比跌幅 。过去12个月该股累计下滑25.6%。 印尼股市 收低0.8%，受金融类股和非周期消费类股拖累。 越南股市 逆势收高0.5%，能源股和医疗类股领涨。 涨跌 当日 今 年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.23 -2.72 -0.75 +8.24 332.82 新加坡 2843.80 -18.58 -0.65 -1.35 2882.73 马来西亚 1650.51 -7.34 -0.44 -2.48 1692.51 泰国 1435.65 -9.89 -0.68 +11.46 1288.02 印尼 4876.79 -39.27 -0.80 +6.18 4593.01 菲律宾 7536.65 -186.14 -2.41 +8.41 6952.08 越南 631.26 3.39 +0.54 +9.02 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 杜明霞；审校 王洋)