东南亚股市：大多收低，因英国退欧忧虑使风险人气遇冷

“这可能导致大量资金从东南亚国家联盟(ASEAN)市场流入更安全的市场。” 围绕英国退欧的担忧促使投资者涌入德债、黄金等避险资产，逃离油市和股市。 新加坡股市 跌0.8%。 泰国股市 收低1.7%。越南股市微幅收低。 但菲律宾股市 收高0.8%，消费景气循环类股领涨。 涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 351.92 -2.32 -0.65 +5.74 332.82 新加坡 2751.56 -22.69 -0.82 -4.55 2882.73 马来西亚 1614.90 -13.06 -0.80 -4.59 1692.51 泰国 1411.19 -23.70 -1.65 +9.56 1288.02 印尼 4814.39 -0.43 -0.01 +4.82 4593.01 菲律宾 7564.47 62.82 +0.84 +8.81 6952.08 越南 625.11 -1.91 -0.30 +7.96 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 王颖/杜明霞；审校 蔡美珍/孙茉莉)