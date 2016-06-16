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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 18:29 BJT

东南亚股市：大多收低，因英国退欧忧虑使风险人气遇冷

“这可能导致大量资金从东南亚国家联盟(ASEAN)市场流入更安全的市场。”
    
    围绕英国退欧的担忧促使投资者涌入德债、黄金等避险资产，逃离油市和股市。
    
    新加坡股市 跌0.8%。
    
    泰国股市 收低1.7%。越南股市微幅收低。
    
    但菲律宾股市 收高0.8%，消费景气循环类股领涨。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   351.92    -2.32   -0.65   +5.74   332.82
    新加坡                     2751.56   -22.69   -0.82   -4.55  2882.73
    马来西亚                  1614.90   -13.06   -0.80   -4.59  1692.51
    泰国                      1411.19   -23.70   -1.65   +9.56  1288.02
    印尼                      4814.39    -0.43   -0.01   +4.82  4593.01
    菲律宾                     7564.47    62.82   +0.84   +8.81  6952.08
    越南                        625.11    -1.91   -0.30   +7.96   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 王颖/杜明霞；审校 蔡美珍/孙茉莉)

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