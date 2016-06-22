修正-东南亚股市：在英国公投前趋于谨慎，菲律宾股市下跌

(更正：因今日马来西亚逢假期休市，删除文末马来西亚股市的报价) 路透6月22日 - 东南亚股市周三交投谨慎，明日英国将就是否留在欧盟举行公投。菲律 宾股市结束五日涨势，矿业股领跌。 最新民调显示留欧阵营支持率领先，但也有迹象显示，留欧支持率上升的势头停滞，双 方阵营力量旗鼓相当。 菲律宾股市 下跌，矿业股领跌，因候任总统杜特尔特警告称他将取消可能破坏环 境的矿业项目。Semirara Mining Corp 为百分比跌幅最大的个股。 美联储主席叶伦的讲话令投资者获得一些安慰，叶伦周二表示，全球风险和美国就业增 长放缓，促使联储在升息问题上谨慎行事，以便有充分的时间确认美国经济仍在复苏的轨道 上。 新加坡股市 触及近两周高点，但尾盘收低。Thai Beverage PCL 和凯 德集团 领跌。 泰国股市 收低，此前泰国央行宣布维持利率不变。马来西亚股市因假期休市。 涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 358.81 -0.71 -0.20 +7.81 332.82 新加坡 2786.13 -3.32 -0.12 -3.35 2882.73 泰国 1424.68 -6.12 -0.43 +10.61 1288.02 印尼 4896.85 18.14 +0.37 +6.62 4593.01 菲律宾 7756.37 -10.86 -0.14 +11.57 6952.08 越南 626.41 -1.59 -0.25 +8.18 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 张荻/孙茉莉; 审校 张明钧)