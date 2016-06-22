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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 20:12 BJT

修正-东南亚股市：在英国公投前趋于谨慎，菲律宾股市下跌

(更正：因今日马来西亚逢假期休市，删除文末马来西亚股市的报价)
    路透6月22日 - 东南亚股市周三交投谨慎，明日英国将就是否留在欧盟举行公投。菲律
宾股市结束五日涨势，矿业股领跌。
    
    最新民调显示留欧阵营支持率领先，但也有迹象显示，留欧支持率上升的势头停滞，双
方阵营力量旗鼓相当。
    
    菲律宾股市 下跌，矿业股领跌，因候任总统杜特尔特警告称他将取消可能破坏环
境的矿业项目。Semirara Mining Corp 为百分比跌幅最大的个股。 

    美联储主席叶伦的讲话令投资者获得一些安慰，叶伦周二表示，全球风险和美国就业增
长放缓，促使联储在升息问题上谨慎行事，以便有充分的时间确认美国经济仍在复苏的轨道
上。 
    
    新加坡股市 触及近两周高点，但尾盘收低。Thai Beverage PCL 和凯
德集团 领跌。

    泰国股市 收低，此前泰国央行宣布维持利率不变。马来西亚股市因假期休市。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   358.81    -0.71   -0.20   +7.81   332.82
    新加坡                     2786.13    -3.32   -0.12   -3.35  2882.73
    泰国                      1424.68    -6.12   -0.43  +10.61  1288.02
    印尼                      4896.85    18.14   +0.37   +6.62  4593.01
    菲律宾                     7756.37   -10.86   -0.14  +11.57  6952.08
    越南                        626.41    -1.59   -0.25   +8.18   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 张荻/孙茉莉; 审校 张明钧)

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