版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 19:05 BJT

东南亚股市：走势迟滞，越南股市收挫1.6%跌幅居前

路透11月28日 - 越南股市 周一收跌1.6%，因外资卖盘打击消费和金融类股；其
他东南亚股市多数走势迟滞，受油价疲软拖累。
    
    “我们看到最近几天外资的持续卖盘，这开始影响国内人气，”胡志明市证券执行董事
和研究主管Fiachra Mac Cana表示。
    
    菲律宾股市 收跌0.9%，在该地区股市跌幅中位居第二。
    
    “油价下跌将对印尼和马来西亚等石油出口国产生影响，油价很可能是今天东南亚股市
表现不佳的原因，”马尼拉Sunsecurities Inc.分析师Mikey Macainag表示。
    
    石油输出国组织(OPEC)周三将在维也纳召开会议，以决定减产计划的细节。
    
    印尼股市 收跌0.2%，受工业和金融股拖累。
    
    新加坡股市 逆势上涨0.5%，连续第五日上涨，金融股表现优于大盘。
    
    马来西亚 和泰国股市 收盘持平。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   345.79    -0.19   -0.06   +3.90   332.82
    新加坡                     2874.65    15.32   +0.54   -0.28  2882.73
    马来西亚                  1628.66     1.40   +0.09   -3.77  1692.51
    泰国                      1500.78     0.38   +0.03  +16.52  1288.02
    印尼                      5114.57    -7.53   -0.15  +11.36  4593.01
    菲律宾                     6825.40   -64.38   -0.93   -1.82  6952.08
    越南                        665.29   -10.58   -1.57  +14.90   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 李春喜; 审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐