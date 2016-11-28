东南亚股市：走势迟滞，越南股市收挫1.6%跌幅居前

路透11月28日 - 越南股市 周一收跌1.6%，因外资卖盘打击消费和金融类股；其 他东南亚股市多数走势迟滞，受油价疲软拖累。 “我们看到最近几天外资的持续卖盘，这开始影响国内人气，”胡志明市证券执行董事 和研究主管Fiachra Mac Cana表示。 菲律宾股市 收跌0.9%，在该地区股市跌幅中位居第二。 “油价下跌将对印尼和马来西亚等石油出口国产生影响，油价很可能是今天东南亚股市 表现不佳的原因，”马尼拉Sunsecurities Inc.分析师Mikey Macainag表示。 石油输出国组织(OPEC)周三将在维也纳召开会议，以决定减产计划的细节。 印尼股市 收跌0.2%，受工业和金融股拖累。 新加坡股市 逆势上涨0.5%，连续第五日上涨，金融股表现优于大盘。 马来西亚 和泰国股市 收盘持平。 涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 345.79 -0.19 -0.06 +3.90 332.82 新加坡 2874.65 15.32 +0.54 -0.28 2882.73 马来西亚 1628.66 1.40 +0.09 -3.77 1692.51 泰国 1500.78 0.38 +0.03 +16.52 1288.02 印尼 5114.57 -7.53 -0.15 +11.36 4593.01 菲律宾 6825.40 -64.38 -0.93 -1.82 6952.08 越南 665.29 -10.58 -1.57 +14.90 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 李春喜; 审校 于春红)