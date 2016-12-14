东南亚股市：多数收跌，因美联储公布决议前投资人变得谨慎

路透12月14日 - 除越南和菲律宾之外的东南亚股市周三收跌，投资者在美联储为期两天的会议公布决议之前变得谨慎，外界普遍预期美联储这次将会升息。

市场已经完全消化了美联储升息25个基点、以及明年升息两次的可能性，他们在寻找2017年的政策线索。如果有迹象显示收紧政策的步伐快于这个预期，都可能打击新兴市场。

市场将从“会议声明的措辞”中获得“美国联邦公开市场委员会(FOMC)对于升息之后的想法，”胡志明证券的执行董事和研究主管Fiachra Mac Cana表示。

美联储将在1900 GMT公布会议决议，然后是美联储主席叶伦的记者会。

泰国股市 六日来首次收跌，受金融和能源股拖累。

印尼股市 收低0.6%，受消费和金融股拉低。

越南股市 收涨1.6%，此前连续两日下跌。