东南亚股市：多数收跌，因美联储公布决议前投资人变得谨慎

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透12月14日 - 除越南和菲律宾之外的东南亚股市周三收跌，投资者在美联储为期两天的会议公布决议之前变得谨慎，外界普遍预期美联储这次将会升息。
市场已经完全消化了美联储升息25个基点、以及明年升息两次的可能性，他们在寻找2017年的政策线索。如果有迹象显示收紧政策的步伐快于这个预期，都可能打击新兴市场。
市场将从“会议声明的措辞”中获得“美国联邦公开市场委员会(FOMC)对于升息之后的想法，”胡志明证券的执行董事和研究主管Fiachra Mac Cana表示。
美联储将在1900 GMT公布会议决议，然后是美联储主席叶伦的记者会。
泰国股市 六日来首次收跌，受金融和能源股拖累。
印尼股市 收低0.6%，受消费和金融股拉低。
越南股市 收涨1.6%，此前连续两日下跌。
菲律宾股市 收涨0.7%，工业和金融股拉动大盘上涨。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。