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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 19:01 BJT

东南亚股市：多数收跌，受资本外逃担忧打压

路透12月20日 - 多数东南亚股市周二收低，因资本外逃担忧打击了投资者人气；此前美联储主席叶伦对美国就业市场的乐观评价增强了明年增加加息次数的理由。

叶伦周一表示，目前就业市场情况为将近10年来最好，暗示薪资增长将加快。

“目前出现资本从新兴市场流入美国的状况，引发该地区货币兑美元贬值，从而刺激更多资产外流，”位于马尼拉的Eagle Equities Inc.总裁Joseph Roxas表示。

美元周二受叶伦讲话激励，向14年高点回弹。

菲律宾股市 收跌0.8%，连续第四日下跌，受工业和电讯股下跌拖累。

越南股市 收低1.7%，受消费类股拉低。

印尼股市 连跌第六日，触及三周最低。(完)

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