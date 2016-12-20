东南亚股市：多数收跌，受资本外逃担忧打压

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月20日 - 多数东南亚股市周二收低，因资本外逃担忧打击了投资者人气；此前美联储主席叶伦对美国就业市场的乐观评价增强了明年增加加息次数的理由。
叶伦周一表示，目前就业市场情况为将近10年来最好，暗示薪资增长将加快。
“目前出现资本从新兴市场流入美国的状况，引发该地区货币兑美元贬值，从而刺激更多资产外流，”位于马尼拉的Eagle Equities Inc.总裁Joseph Roxas表示。
美元周二受叶伦讲话激励，向14年高点回弹。
菲律宾股市 收跌0.8%，连续第四日下跌，受工业和电讯股下跌拖累。
越南股市 收低1.7%，受消费类股拉低。
印尼股市 连跌第六日，触及三周最低。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。