版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 18:21 BJT

东南亚股市：多数下跌，菲律宾股市受获利了结拖累连续第二日收跌

新加坡股市 从14个月高点下跌，收低0.3%，因工业股的下跌抵消了稍早金融股的部分涨幅。
    
    印尼股市 也回吐稍早涨幅收低，受消费类股打击。
    
    越南股市 收盘近持平，泰国股市 回吐涨幅收低。
    
    马来西亚股市 逆势连续第三日上涨，盘中触及四个月高点，终场略微收高。
    
    金融和消费类股助力大盘上涨，British American Tobacco Malaysia Bhd 收涨4.12%，AMMB H
oldings Bhd 上涨0.45%。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   362.44     0.90   +0.25   +3.68   349.57
    新加坡                     2993.00    -7.94   -0.26   +3.90  2880.76
    马来西亚                  1677.76     2.55   +0.15   +2.19  1641.73
    泰国                      1568.84    -4.09   -0.26   +1.68  1542.94
    印尼                      5292.75    -8.49   -0.16   -0.07  5296.71
    菲律宾                     7264.55   -57.27   -0.78   +6.20  6840.64
    越南                        686.96    -0.20   -0.03   +3.32   664.87
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 刘秀红/李春喜 审校 张明钧/高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐