东南亚股市：多数下跌，菲律宾股市受获利了结拖累连续第二日收跌

标题新闻：曼彻斯特攻击案发生四日之前，英国自杀炸弹客人在德国-Sky News引述德国情报机构
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
新加坡股市 从14个月高点下跌，收低0.3%，因工业股的下跌抵消了稍早金融股的部分涨幅。 印尼股市 也回吐稍早涨幅收低，受消费类股打击。 越南股市 收盘近持平，泰国股市 回吐涨幅收低。 马来西亚股市 逆势连续第三日上涨，盘中触及四个月高点，终场略微收高。 金融和消费类股助力大盘上涨，British American Tobacco Malaysia Bhd 收涨4.12%，AMMB H oldings Bhd 上涨0.45%。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 362.44 0.90 +0.25 +3.68 349.57 新加坡 2993.00 -7.94 -0.26 +3.90 2880.76 马来西亚 1677.76 2.55 +0.15 +2.19 1641.73 泰国 1568.84 -4.09 -0.26 +1.68 1542.94 印尼 5292.75 -8.49 -0.16 -0.07 5296.71 菲律宾 7264.55 -57.27 -0.78 +6.20 6840.64 越南 686.96 -0.20 -0.03 +3.32 664.87 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/李春喜 审校 张明钧/高琦)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日
路透台北5月25日 - 台湾柜台买卖中心周四表示，目前尚未有推出绿色债券指数的时间表，但初步会先以台币计价标的为主。年底前将有能源相关的国营企业发行绿债，待标的足够后即会进行指数编纂。