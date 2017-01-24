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亚洲 | 2017年 1月 24日 星期二 18:18 BJT

东南亚股市：多数守住涨幅收高，新加坡股市创14个月收盘高位

涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   365.34     2.17   +0.60   +4.51   349.57
    新加坡                     3041.95    16.47   +0.54   +5.60  2880.76
    马来西亚                  1680.69     9.38   +0.56   +2.37  1641.73
    泰国                      1578.82     8.03   +0.51   +2.33  1542.94
    印尼                      5292.09    41.12   +0.78   -0.09  5296.71
    菲律宾                     7370.65    -3.70   -0.05   +7.75  6840.64
    越南                        691.36     4.21   +0.61   +3.98   664.87
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 蔡美珍/李春喜 审校 艾茂林/孙茉莉)
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