东南亚股市：收盘近持平，市场关注GDP数据和企业财报

路透4月24日 - 东南亚股市周一收盘持稳，投资人在第一季经济增长 数据公布前建立部位，此时企业也将陆续公布财报。 市场关注点已经从周日法国总统选举的首轮投票转移至5月7日的第二 轮选举，中间派马克龙将与法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)展开角逐。 如果马克龙当选，将被视为利好市场，因为将消除了法国退欧的不确 定性。 不过中国股市周一下跌，表明北京或在打击影子银行和投机交易的同 时，将能够容忍更大的市场波动。这对人气构成压力。 市场担心朝鲜可能再进行一次核武器试验，进一步增强了避险情绪。 “其他国家的事件可能有一些影响，但这是多个因素的共同作用，而 不是某个因素的影响，”COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表 示。 新加坡股市 和菲律宾股市 摆脱稍早低点，终场略微收高 ，因为受到欧洲股市开盘大涨的激励。 泰国股市 收低0.3%。越南股市 连跌第三个交易日，下 跌0.4%。 印尼和马来西亚因假日休市。 涨跌 当日 今 年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 382.97 0.00 +0.00 +9.55 349.57 新加坡 3144.03 4.20 +0.13 +9.14 2880.76 泰国 1564.66 -5.36 -0.34 +1.41 1542.94 菲律宾 7588.88 10.72 +0.14 +10.94 6840.64 越南 709.39 -3.02 -0.42 +6.70 664.87 (完) (编译 李春喜; 审校 王洋)