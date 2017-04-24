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亚洲 | 2017年 4月 24日 星期一 19:01 BJT

东南亚股市：收盘近持平，市场关注GDP数据和企业财报

    路透4月24日 - 东南亚股市周一收盘持稳，投资人在第一季经济增长
数据公布前建立部位，此时企业也将陆续公布财报。
    
    市场关注点已经从周日法国总统选举的首轮投票转移至5月7日的第二
轮选举，中间派马克龙将与法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine
 Le Pen)展开角逐。
    
    如果马克龙当选，将被视为利好市场，因为将消除了法国退欧的不确
定性。
    
    不过中国股市周一下跌，表明北京或在打击影子银行和投机交易的同
时，将能够容忍更大的市场波动。这对人气构成压力。
    
    市场担心朝鲜可能再进行一次核武器试验，进一步增强了避险情绪。
    
    “其他国家的事件可能有一些影响，但这是多个因素的共同作用，而
不是某个因素的影响，”COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表
示。
    
    新加坡股市      和菲律宾股市      摆脱稍早低点，终场略微收高
，因为受到欧洲股市开盘大涨的激励。
    
    泰国股市       收低0.3%。越南股市      连跌第三个交易日，下
跌0.4%。
    
    印尼和马来西亚因假日休市。
    
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 382.97     0.00   +0.00  
 +9.55   349.57
    新加坡                            3144.03     4.20   +0.13  
 +9.14  2880.76
    泰国                              1564.66    -5.36   -0.34  
 +1.41  1542.94
    菲律宾                            7588.88    10.72   +0.14  
+10.94  6840.64
    越南                               709.39    -3.02   -0.42  
 +6.70   664.87
    (完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
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