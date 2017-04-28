东南亚股市：收盘持稳，新加坡股市连续第四个月月线上涨

国际油市：小涨，因OPEC延长减产协议预期盖过美国拟出售石油储备的影响
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透4月28日 - 东南亚股市周五收盘持稳，新加坡股市 录得第 四个月月线上涨，印尼股市 连续第三个月月线上涨。 新加坡股市今日录得小幅涨幅，尽管数据显示该国失业率上升。金融 股上涨，星展集团控股 收高0.7%，大华银行 上涨1.5 %。 新加坡人力部数据显示，新加坡第一季整体失业率上升至2.3%，追平 2009年第四季数据。 印尼股市 收跌0.4%，为连续第二日下跌。 马来西亚股市 近持平，本月上涨1.6%，连续第五个月月线上 涨。 越南股市 上涨0.2%，但本月仍下跌0.6%，此前两个月月线连续 上涨。 泰国股市 变动不大，月线下跌0.7%。菲律宾股市因假日休市 。 涨跌 当日 今 年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 385.72 0.09 +0.02 +10.34 349.57 新加坡 3175.44 4.08 +0.13 +10.23 2880.76 马来西亚 1768.06 0.14 +0.01 +7.69 1641.73 泰国 1566.32 -0.45 -0.03 +1.52 1542.94 印尼 5685.30 -21.73 -0.38 +7.34 5296.71 越南 717.73 1.20 +0.17 +7.95 664.87 (完) (编译 李春喜 审校 王洋)
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透纽约/伦敦5月23日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二下跌，从上日触及的四周高位下滑，主要种植国巴西未来天气状况改善，巩固了供应充足的预期，以及技术阻力和雷亚尔下跌，重压原糖。
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