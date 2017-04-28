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亚洲 | 2017年 4月 28日 星期五 19:12 BJT

东南亚股市：收盘持稳，新加坡股市连续第四个月月线上涨

    路透4月28日 - 东南亚股市周五收盘持稳，新加坡股市      录得第
四个月月线上涨，印尼股市       连续第三个月月线上涨。
    
    新加坡股市今日录得小幅涨幅，尽管数据显示该国失业率上升。金融
股上涨，星展集团控股         收高0.7%，大华银行          上涨1.5
%。
    
    新加坡人力部数据显示，新加坡第一季整体失业率上升至2.3%，追平
2009年第四季数据。
    
    印尼股市       收跌0.4%，为连续第二日下跌。
    
    马来西亚股市       近持平，本月上涨1.6%，连续第五个月月线上
涨。
    
    越南股市      上涨0.2%，但本月仍下跌0.6%，此前两个月月线连续
上涨。
    
    泰国股市       变动不大，月线下跌0.7%。菲律宾股市因假日休市
。
    
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 385.72     0.09   +0.02  
+10.34   349.57
    新加坡                            3175.44     4.08   +0.13  
+10.23  2880.76
    马来西亚                          1768.06     0.14   +0.01  
 +7.69  1641.73
    泰国                              1566.32    -0.45   -0.03  
 +1.52  1542.94
    印尼                              5685.30   -21.73   -0.38  
 +7.34  5296.71
    越南                               717.73     1.20   +0.17  
 +7.95   664.87
    (完) (编译 李春喜 审校 王洋)
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