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亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 19:06 BJT

东南亚股市：多数收盘持平或下跌，泰股连跌第五日

    路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区
和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。
    
    亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股
下跌。
    
    泰国股市       收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累
。该股指本周下跌1.6%。
    
    新加坡股市      收跌0.5%，大华银行         和华侨银行<OCBC.S
I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。
    
    来宝集团         下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌
逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。
    
    印尼股市       终止两日连跌，收涨0.4%。
    
    菲律宾股市      、越南股市      和马来西亚股市       收盘持
平。
    
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 386.54    -0.17   -0.04  
+10.58   349.57
    新加坡                            3255.29   -15.82   -0.48  
+13.00  2880.76
    马来西亚                          1775.87     0.48   +0.03  
 +8.17  1641.73
    泰国                              1543.94    -6.33   -0.41  
 +0.06  1542.94
    印尼                              5675.22    22.21   +0.39  
 +7.15  5296.71
    菲律宾                            7815.53    -0.87   -0.01  
+14.25  6840.64
    越南                               725.37     0.38   +0.05  
 +9.10   664.87
    (完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
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