东南亚股市：多数收盘持平或下跌，泰股连跌第五日

路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 386.54 -0.17 -0.04 +10.58 349.57 新加坡 3255.29 -15.82 -0.48 +13.00 2880.76 马来西亚 1775.87 0.48 +0.03 +8.17 1641.73 泰国 1543.94 -6.33 -0.41 +0.06 1542.94 印尼 5675.22 22.21 +0.39 +7.15 5296.71 菲律宾 7815.53 -0.87 -0.01 +14.25 6840.64 越南 725.37 0.38 +0.05 +9.10 664.87 (完) (编译 李春喜; 审校 王洋)