印尼总统就烟霾污染向新加坡和马来西亚道歉

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
(本文由路透中文网编译提供)
路透雅加达6月25日 - 印度尼西亚总统苏西洛就该国林火造成的烟霾笼罩新加坡和马来西亚进行道歉，这是东南亚16年来发生的最严重空气污染危机。
苏西洛表示，印尼正在尽全力控制苏门答腊岛的火势，包括动用军用飞机投水灭火，该国已经拨款约2,000亿印尼盾（2,000万美元）来应对灾难。
这场长达一周的环境危机导致新加坡和马来西亚的空气污染达到危险水平，这两个国家的旅游业和商业受到影响，其造成的经济影响可能超过1997年的雾霾危机。当时的雾霾危机造成的经济损失约为90亿美元。
“作为总统，我对此表示道歉，希望能得到新加坡和马来西亚朋友的理解，”苏西洛周一晚些时候在新闻发布会上说道。
经历一周浓烟笼罩后，新加坡金融中心的空气质量已经大有改善，空气污染指数自周末以来一直维持在“不良”（unhealthy）水平下方。上周五下午，新加坡的空气污染指数曾达到401，创历史记录。空气污染指数达到该水平，被视为可能会对病患和老人造成生命威胁。
吉隆坡周二依然被烟霾笼罩，新加坡的天空则晴朗了许多，空气污染指数仅40出头。
印尼警方周一拘捕了两名涉嫌在苏门答腊岛非法放火清理耕地的农户，这是首个与火灾相关的拘捕行动，但警方称这两名农户与政府怀疑应为火灾负责的八家公司没有关系。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
(更新2月工业生产和产能利用率修正值) 美国商务部周五公布，美国2月个人所得较前月增加0.4%，美国2月个人支出较前月增加0.1%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，美国2月工业生产上修为较前月上升0.1%，产能利用率上修至75.9%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
路透伦敦3月31日 - 期铜周五下挫2%，因秘鲁最大铜矿罢工结束，对 供应减少的担忧缓解，尽管中国强劲的经济数据提供了支撑。本季供应减 少的担忧带动期铜大涨。 自由港 Cerro Verde铜矿工会周四晚表示，罢工工人投票结束 近三周的罢工，周五将复工。罢工令该铜矿的产量减半。 ING在报告中指出，智利Escondida铜矿也恢复了生产，且有迹象显示 自由港在印尼的Grasberg生产设施供应受限的情况也将缓解。 德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示，“供应问题正在消除 。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低2%，报每吨5,837.50美 元，但首季仍大涨5.6%，之前一季劲升近14%。 中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出 近五年新高和近三年高位，主要得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃 、市场需求回暖、成本压力有所缓解。先行指标显示中国经济回升势头良 好，有望延续至二季度。