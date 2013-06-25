印尼总统就烟霾污染向新加坡和马来西亚道歉

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅加达6月25日 - 印度尼西亚总统苏西洛就该国林火造成的烟霾笼罩新加坡和马来西亚进行道歉，这是东南亚16年来发生的最严重空气污染危机。

苏西洛表示，印尼正在尽全力控制苏门答腊岛的火势，包括动用军用飞机投水灭火，该国已经拨款约2,000亿印尼盾（2,000万美元）来应对灾难。

这场长达一周的环境危机导致新加坡和马来西亚的空气污染达到危险水平，这两个国家的旅游业和商业受到影响，其造成的经济影响可能超过1997年的雾霾危机。当时的雾霾危机造成的经济损失约为90亿美元。

“作为总统，我对此表示道歉，希望能得到新加坡和马来西亚朋友的理解，”苏西洛周一晚些时候在新闻发布会上说道。

经历一周浓烟笼罩后，新加坡金融中心的空气质量已经大有改善，空气污染指数自周末以来一直维持在“不良”（unhealthy）水平下方。上周五下午，新加坡的空气污染指数曾达到401，创历史记录。空气污染指数达到该水平，被视为可能会对病患和老人造成生命威胁。

吉隆坡周二依然被烟霾笼罩，新加坡的天空则晴朗了许多，空气污染指数仅40出头。

印尼警方周一拘捕了两名涉嫌在苏门答腊岛非法放火清理耕地的农户，这是首个与火灾相关的拘捕行动，但警方称这两名农户与政府怀疑应为火灾负责的八家公司没有关系。(完)