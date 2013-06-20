雾霾袭击新加坡 矛头直指印尼

路透新加坡6月20日（记者 Kevin Lim） - 印尼山火引发雾霾，导致新加坡空气质量严重恶化，新加坡周四呼吁印尼采取明确行动。

新加坡数个建筑工地的进度放缓，很少看见工人在露天工作，麦当劳也暂停送餐服务，新加坡军方也暂停户外训练。

新加坡环境部长维文（VivianBalakrishnan）在Facebook个人页面写道：“任何国家或公司都没有权利污染空气，损害新加坡人民的健康和幸福。”

他称，新加坡国家环境局负责人陈金发（AndrewTan）前往雅加达出席雾霾紧急会议。他说：“我们将坚持要求采取明确行动。”

印尼苏门答腊岛非法焚烧森林是个长期问题，尤其是在6-9月干旱季。

新加坡向来以清洁的环境和蓝天白云而闻名，但本周空气质量严重恶化，空气污染指数在周三夜间达到321，意味着空气质量到了“危险”程度。

该指数后来回落到153，但能见度似乎却更低了，周四一栋栋楼房笼罩在雾霾中。

新加坡药店和超市口罩抢购一空，民众纷纷在社交媒体上抱怨邻国，并指责东盟不作为。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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