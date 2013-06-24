新加坡空气质量改善，因印尼空中投水灭林火

美国热股：消息称办公用品零售商史泰博考虑出售，其股价暴涨逾13%
路透4月4日 - 消息人士周二表示，全美最大办公室用品零售商史泰博(Staples)正考虑将公司出售，正和私募股权买家进行磋商。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡/雅加达6月22日 - 新加坡周六空气质量明显改善至“中等“（moderate），因印尼出动飞机空中投水灭火。
印尼环境部长Balthasar Kambuaya称，有八家印尼企业被怀疑对苏门答腊岛林火负有责任。这些印尼企业的母公司包括马来西亚的Sime Darby 和新加坡的Wilmar 。
Kambuaya告诉记者：“不管他们是谁，我们都将采取法律行动。不管是印尼、马来西亚还是新加坡的企业，都将面临法律行动。”
但牵头此项调查的印尼林业部则警告称，不宜贸然下结论。
尽管新加坡空气质量已有好转，但周六街头人流远远少于往常。往常周六人们通常外出购物、在户外咖啡馆小聚或去公园游玩。
券商里昂证券（CLSA）报告中称，近日雾霾给新加坡带来的损失可能以亿美元计。
在马来西亚，雾霾向北扩散。首都吉隆坡以及周边地区的空气质量恶化，空气指数水平为“不健康”。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透4月4日 - 消息人士周二表示，全美最大办公室用品零售商史泰博(Staples)正考虑将公司出售，正和私募股权买家进行磋商。
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