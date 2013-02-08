独家：独立股东Southeastern不满戴尔私有化交易

LME考虑改革交易结构 突显会员之间分歧重重
路透伦敦4月11日 - 伦敦金属交易所(LME)正在考虑改革其复杂的交易结构，以吸引资金并扭转成交量下降的趋势。这令希望改革的会员与不希望改革的核心传统会员之间的分歧暴露无遗。
路透2月7日 - 两名知情人士称,电脑制造商戴尔DELL.O最大的独立股东Southeastern Asset Management对戴尔公司表示,244亿美元的私有化交易低估了公司价值.许多投资者都对这项交易感到不满.
消息人士周四透露,Southeastern曾私下对戴尔表示,创始人兼执行长Michael Dell牵头一财团每股13.65美元的出价让其"感到不安",认为戴尔每股价值20美元.
但消息人士称,该收购财团并不打算提高当前报价.他们表示,收购方指望股东最终意识到,对戴尔来说,没有其它更好的选项存在.
Southeastern没有回复请求置评的电话.其持有戴尔7.5%的股份,是总部位于田纳西州Memphis的一家基金公司.
收购财团代表拒绝发表评论,该财团还包括私募股权公司Silver Lake Partners以及微软(MSFT.O).未能立刻联系上戴尔置评.(完)
(编译 王翔琼; 审校 张涛)
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